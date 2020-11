Winterberger Heiligabend-Gottesdienste mit Anmeldung

Winterberg. Familiengottesdienste der katholischen Gemeinde in Winterberg werden aufgeteilt und nicht in der Kirche gefeiert. Das ist geplant:

Mit Spannung war in den vergangenen Wochen erwartet worden, wie die Kirchen die traditionell besucherstarken Gottesdienste an Weihnachten und am Heiligen Abend in Zeiten der Corona-Pandemie gestalten werden. Der Pastoralverbund Winterberg hat nun seine Pläne mitgeteilt.

Die größte Änderung gibt es in der Kernstadt: Dort wird es an Heiligabend zwei Familien-Wortgottesfeiern mit Krippenspiel geben. Sie finden um 14.30 Uhr für die Kindergartenkinder und um 16 Uhr für die Schulkinder in der Pferdefuhrhalterei, Am Kuhlenberg 2, statt. Zu beiden Terminen ist vorab eine Anmeldung im Pfarrbüro erforderlich. Die Kinder dürfen gern eine Weihnachtskugel oder etwas Gebasteltes für die Weihnachtsbäume mitbringen.

Auch in den Dörfern viele Gottesdienste

Auch die Christmette um 22.30 Uhr findet in der Pferdefuhrhalterei statt, auch zu diesem Termin müssen sich Besucher vorab im Pfarrbüro anmelden.

Auch in den Dörfern finden etliche Gottesdienste außerhalb der Kirchen statt. So verlegt Züschen seine Krippenfeier um 16 Uhr auf die Bullenwiese. In Elkeringhausen (16 Uhr), Hildfeld (16 Uhr) und Niedersfeld (17.30 Uhr) finden die Christmetten oder Wortgottesdienste in den örtlichen Schützenhallen statt.

Für das Hochamt/Hirtenamt am 1. Weihnachtstag ist in Grönebach (9.30 Uhr) und Niedersfeld (8.30 Uhr) ebenfalls die Schützenhalle als Ort angegeben. Gleiches gilt für die Hochämter am 2. Weihnachtstag in Elkeringhausen (11 Uhr) und Hildfeld (9.30 Uhr).

Die Übersicht aller Messfeiern ist im aktuellen Pfarrbrief nachzulesen.