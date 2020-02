Winterberg: Zwei Täter blenden Opfer mit Deospray die Augen

Vor der 2. Großen Strafkammer am Landgericht Arnsberg müssen sich ab Montag, 3. Februar, drei 24-, 25- und 26-jährige Männer, die sich in Untersuchungshaft befinden, verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, am 6. August 2019 in Winterberg einen besonders schweren Raub und einen Wohnungseinbruchsdiebstahl begangen zu haben.

Deospray, Softair-Pistole und Taschenlampe

Konkret wird den Angeklagten Folgendes zur Last gelegt: Am Tattag sollen sie den Entschluss gefasst haben, sich Zugang zur Wohnung eines Nachbarn zu verschaffen und dort nach stehlenswertem Gut – nötigenfalls unter Einsatz von Gewalt - zu – suchen. Um auf den vermeintlich in der Wohnung anwesenden Bewohner einzuwirken und eine Gegenwehr zu verhindern, soll einer der Angeklagten – entsprechend des gemeinsamen Tatplans – ein Deo-Spray und ein anderer Angeklagter eine ungeladene Soft-Air Pistole und eine Taschenlampe mitgenommen haben.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Während der dritte Angeklagte im Treppenhaus Schmieregestanden haben soll, sollen die beiden anderen mit einem zuvor gestohlenen Haustürschlüssel maskiert die Wohnung betreten haben. Den im Flur angetroffenen Zeugen sollen sie sie zu Boden gestoßen haben. Dann soll einer der Angeklagten dem Bewohner mit dem Deo-Spray ins Gesicht gesprüht haben. Der andere soll ihn mit seiner Taschenlampe geblendet und diesem mit den Worten: „Wo ist das Geld?“ die Soft-Air-Pistole vorgehalten haben.

Auf Oberkörper des Opfers gekniet

Während einer der Angeklagten die Wohnung des Zeugen weiter nach Beute durchsucht haben soll, soll der andere Angeklagte auf den Oberkörper des Zeugen gekniet haben. Die mutmaßlichen Täter sollen ein Handy der Marke Nokia, zwei Packungen Zigaretten und die Geldbörse im Gesamtwert von ca. 100 Euro erbeutet haben.

Das Opfer blieb fast unverletzt. Unmittelbar nach der Tat sollen sich erneut zwei der Angeklagten – während der dritte Angeklagte weiterhin Schmiere gestanden haben soll – zu der Wohnung des Vermieters begeben haben. Dort sollen sie einen verglasten Ausschnitt in der Wohnungstür zerstört haben und durch die Öffnung in die Wohnung gelangt sein. Aus der Wohnung sollen sie Feld in Form ausländischer Währungen entwendet haben.

Es sind weitere Verhandlungstage (6. und 7. Februar) anberaumt.