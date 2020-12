Winterberg: Wassergebühren bleiben 2021 stabil

Trinkwasser ist in Deutschland verhältnismäßig billig.

Winterberg. Die Gebühren für Trink- und Abwasser befinden sich laut Stadt im Vergleich der Kommunen im niedrigen Bereich.

Die Wasser – und Abwassergebühren in Winterberg bleiben im kommenden Jahr stabil: Die Abwassergebühren liegen weiterhin bei 1,91 Euro pro Kubikmeter und 0,63 Euro pro Kubikmeter abflusswirksame Fläche. Dazu kommt die Grundgebühr von 0,35 Euro pro Tag und Wohneinheit.

Die Wassergebühren liegen weiterhin bei 1,08 Euro pro Kubikmeter und einer Grundgebühr von 0,16 Euro pro Tag und Wohneinheit plus Mehrwertsteuer. Mit diesen Gebühren liege Winterberg im interkommunalen Vergleich im unteren niedrigen Bereich, so Bürgermeister Michael Beckmann in der Sitzung des Verwaltungsrats der Stadtwerke.

Deren Vorstand Henrik Weiss gab an, die künftige Gebührenentwicklung hänge auch von der verkauften Wassermenge ab. Die Schließung von Betrieben wegen der Coronakrise könne sich daher auf die Gebühren auswirken. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke für 2021 ist bisher ausgeglichen. Es seien Investitionen von knapp fünf Millionen Euro geplant, unter anderem in Kanalsanierung und -erweiterung sowie Erneuerung technischer Anlagen und Hausanschlüsse.