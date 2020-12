Winterberg verschärft Maskenpflicht an Wochenenden

Winterberg. Außerdem soll an stark besuchten Orten stärker kontrolliert werden, dazu gehören auch Parkplätze. Auch der Einzelhandel reagiert.

Nach einem laut Stadt „Besucheransturm“ am vergangenen Wochenende und einem Treffen von rund 250 Driftern sollen in Winterberg die Regeln und Kontrollen verschärft werden. „Wir haben für das kommende Wochenende mit der Polizei und Vertretern des Skilkiftkarussells eine Einsatzstrategie erarbeitet. Details verraten wir natürlich nicht, aber wir sollten gut gerüstet sein“, so Joachim Sögtrop, Leiter des Ordnungsamtes Winterberg.

Maskenpflicht an Wochenenden

Zu den neuen Regeln gehört auch eine verschärfte Maskenpflicht: Ab Samstag (12.12.) und zunächst bis zum 20. Dezember müssen an Samstagen von 9 bis 18 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr auch in folgenden Bereichen Alltagsmasken getragen werden: Fußgängerzone Marktplatz „Untere Pforte“; Am Waltenberg: vom Übergang der Fußgängerzone Marktplatz „Untere Pforte“ bis zur Einmündung von Feldstraße/Nuhnestraße sowie in der Hauptstraße im Bereich von der Unteren Pforte bis zur Einmündung der Hagenstraße.

Tagestourismus sei erlaubt, so die Stadt, da es keine Ausgangssperre gibt. Auch das Rodeln sei erlaubt, allerdings dürfen nur höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten sich treffen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht zählen.

Verkaufsoffene Sonntage abgesagt

Das Ordnungsamt habe bisher täglich die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert, weitestgehend hätten die Menschen sich auch daran gehalten. Der Kontrollrhythmus werde nun aber nochmals erhöht, mehrere Teams sollen an den neuralgischen touristischen Punkten unterwegs sein und die Einhaltung der Regeln kontrollieren. Weiterhin sollen an diesen gut besuchten Punkten dreisprachige Banner auf die Regeln hinweisen.

Der Winterberger Einzelhandel sagt indes die verkaufsoffenen Sonntage bis einschließlich 10. Januar ab. An den Samstagen haben die Geschäfte sich auf Kernöffnungszeiten von 10 bis 17 Uhr geeinigt.

Maßnahmen gegen Drifter

Um weitere Treffen risikofreudiger Autofahrer zu verhindern, weist die Polizei auf bauliche Veränderungen an den Parkplätzen hin. Es seien Steine platziert worden, die das Driften verhindern sollen. Außerdem seien in Zusammenarbeit mit der Stadt Schranken vor den Parkflächen installiert worden. Wer diese beschädige und den Parkplatz befahre, begehe eine Straftat. Die Polizei kündigte für die kommenden Wochen vermehrte Kontrollen der Parkplätze an.