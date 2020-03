Bei Temperaturen um 0°C werden im Raum Winterberg und Willingen bis in den Freitag hinein immer wieder Niederschläge erwartet.

Diese fallen am Donnerstag teils als Schnee, teils als Regen. Zum Freitag dann durchweg als Neuschnee, der sich auch am Samstag bei leichten Frostwerten gut hält.

An 14 geöffneten Liftanlagen (Stand Donnerstag) verbessern sich die Bedingungen in den kommenden Tagen also nochmals. Aktuell bedeutet das fast 10 Kilometer Skistrecken.

Es ist damit zu rechnen, dass im Laufe des Wochenendes weitere Skilifte öffnen und sich die bedingen für Wintersportler weiter verbessern. Durch zusätzlich künstlich erzeigten Schnee werden in Wintersport-Arena Sauerland gute Bedingungen erwartet.

Folgende Lifte sind - Stand Donnerstag - geöffnet

Medebach-Schlossberg 15 cm Neu-/Maschinenschnee 1

Winterberg-Altastenberg 15 cm Neu-/Maschinenschnee 1

Winterberg-Ruhrquelle 50 cm Neu-/Maschinenschnee 1

Winterberg-Skiliftkarussell 30 cm Neu-/Maschinenschnee 11

Weitere Anlagen können öffnen – oder bei einer Verschlechterung der Bedingungen schließen. Aktuelle Infos immer unter www.wintersport-arena.de

Der bisherige Winter

Die Saison 2019/2020 gehört allerdings zu den drei schlechtesten drei Wintern seit 20 Jahren. Sie ist ähnlich mild und schneearm wie der „Kyrill-Winter“ 2006/2007 und ebenfalls reich an Stürmen. Auch die Saison 2013/2014 war mild und schneearm.

Die mittlere Temperatur von Dezember bis Februar lag in der aktuellen Saison bei 1,1 Grad, genau wie im „Kyrill-Winter“ und ähnlich wie der Winter 1989/1990 mit 1,0 Grad. Schneetage gab es in den zurückliegenden Monaten ab Oktober 56. Die maximale Schneehöhe betrug 27 Zentimeter. An 79 Tagen gab es Frost, an 18 Tagen herrschte Dauerfrost. Ursache war die fast durchweg herrschende, wechselhafte, meist nasse und milde Westwetterlage. Die typische, kalte Luft aus dem Norden oder Osten fehlte fast komplett.

In den wenigen kalten Phasen waren die Niederschlagsmengen nicht ausreichend, um starke Schneedecken zu bilden.

Die Anreise in die Wintersport-Arena

Die Straßen werden regelmäßig geräumt und sind meist frei von Schnee. Mit Staus ist am Wochenende nicht zu rechnen.