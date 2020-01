Dann verläuft auch die Heimfahrt staufrei.„Wer weniger als eine Stunde Anreise hat, kann auf Flutlichtski-Angebote ausweichen“, rät Schulten. „Dann ist meist weniger los als tagsüber.“

So viel kostet der Tag auf der Piste im Sauerland

Die Preise für Tagestickets unterscheiden sich teils deutlich. Im Mittel müssen Erwachsene für einen Tag auf der Piste gut 23 Euro zahlen, Kinder gut 16 Euro. Am teuersten sind Tagestickets dort, wo die modernsten Anlagen stehen: im Skiliftkarussell Winterberg und in Willingen. Im Skiliftkarussell zahlen Erwachsene 37 Euro, in Willingen 31 Euro. Auch das Kinder-Tagesticket kostet mit 25 bzw. 20 Euro hier am meisten.