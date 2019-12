Freuen sich über das neue Angebot in Winterberg: Bürgermeister Werner Eickler, Rabea Kappen, Projektleiterin Paula Gernholt und der Geschäftsführer der Winterberger Touristik und Wirtschaft, Michael Beckmann (von links).

Rabatte Winterberg: So hilft die neue Bürgerkarte den Einheimischen

Winterberg. Während die Sauerland SommerCard für Urlauber ist, richtet sich die Bürgerkarte an Einheimische. Zwei Varianten laden zum Erkunden der Region ein

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Winterberg: So hilft die neue Bürgerkarte den Einheimischen

Wohl jeder Gast und Einheimische kennt sie, die Sauerland SommerCard, die den Urlaubern in der Ferienregion Winterberg und Hallenberg Freizeitangebote bietet zum Nulltarif oder mit Rabatten. Jetzt gibt es auch eine Variante für Bürger aus der Region: Die Bürgerkarte.

„Wir möchten den Bürgern mit dieser Karte die Gelegenheit geben, die Region mit ihrer tollen Infrastruktur vielleicht auf eine ganz neue Art und Weise kennenzulernen“, sagt der Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW), Michael Beckmann.

Idee war im Winter geboren

Geboren wurde die Idee der Bürgerkarte bereits in der vergangenen Wintersaison. Ziel war es, die touristischen Einrichtungen für die Bürger zu öffnen. Diese Idee hatte Michael Beckmann erstmals im Rahmen des Bürgerdialogs der WTW im April der Öffentlichkeit vorgestellt und die Idee stieß gleich auf positive Resonanz.

Was folgte, war ein Antrag der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Winterberg im Mai, beim Erwerb der Karte für Familien und Bedürftige Rabatte einzuräumen. Die Stadtverwaltung entwickelte daraufhin ein Rabattsystem, das die Familienfreundlichkeit der Stadt Winterberg betont. Und auch Bedürftige können die Karte vergünstigt erwerben. „Ich freue mich, dass wir mit der Bürgerkarte auch gleich eine Familienkarte entwickelt haben, die es in dieser Form in Südwestfalen nicht gibt,“ erläutert Bürgermeister Werner Eickler.

Karte ist ein Jahr in Winterberg gültig

Das Konzept der Bürgerkarte wurde in den vergangenen Monaten intensiv erarbeitet. „Die Karte wird immer für ein Kalenderjahr gültig sein und zwar vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Dabei ist es völlig egal, wann die Karte erworben wird. Deshalb gilt unsere Empfehlung, die Bürgerkarte früh im Jahr zu kaufen, um möglichst viele Angebote im Jahr nutzen zu können“, sagt Paula Gernholt, Projektmanagerin der Winterberg Touristik und Wirtschaft.

Altkreis Brilon Übersicht im Internet Über alle Angebote informiert ein aussagekräftiges Booklet, zudem finden Interessierte alle wesentlichen Infos auf der Webseite www.heimatmoment.de. Es können auch Gutscheine erworben werden.

Es gibt zwei Karten-Varianten: Mit dem Heimatmoment „Nass.Mobil“ können die Karten-Besitzer kostenlos ganzjährig auf gebührenpflichtigen Parkflächen für 90 Minuten parken. Es ist der WTW gelungen, den Bus- und den Schienenverkehr im Stadtgebiet einzubinden. Dieser kann im Stadtgebiet jeden Samstag kostenlos genutzt werden. „Das ist ein Versuch, ÖPNV mal anders zu denken und ein Zeichen für Nachhaltigkeit zu setzen. Mal sehen, wie diese Pilotphase angenommen wird,“ so Gernholt weiter. Zudem runden 12 Besuche des städtischen Schwimmbads im Oversum bei freiem Eintritt dieses Karten-Paket ab. Der Heimatmoment „Nass-Mobil“ kostet für Erwachsene 29 Euro, für Kinder 25 Euro.

Die zweite Variante

Die zweite Karten-Variante „Aktiv.Entspannt“ bietet zusätzlich zu diesen Leistungen kostenfreien Eintritt bei über 40 Freizeitzielen einmal im Kalenderjahr in Winterberg. Diese Karte kostet für Erwachsene 79 Euro und Kinder 59 Euro.

Die Stadt Winterberg trägt die Rabatte für Familien und Bedürftige. Auch enthält das Baby-Willkommenspaket der Stadt Winterberg zukünftig einen 50 Euro-Gutschein zum Erwerb der Bürgerkarte für die Eltern. „Hiermit wird die Wertschätzung gegenüber den Familien zum Ausdruck gebracht“, so Bürgermeister Werner Eickler.

40 Unternehmen schon dabei

Die bisherige Akquise bei den Freizeit-Anbietern in der Stadt war erfolgreich. Über 40 Unternehmen haben sofort zugesagt und offerieren ihre Angebote. Neben den klassischen touristischen Freizeiteinrichtungen wie dem Astenkick oder der Panorama-Erlebnis Brücke sind auch Bike-Verleiher oder Museen mit dabei. Auch Tickets für Veranstaltungen wie den Snowboard-Weltcup, dem Kulturprogramm von KUKUK und andere Sportevents befinden sich im Portfolio. Jedes Angebot ist im laufenden Jahr einmal einlösbar.

Für Michael Beckmann ist die Einführung dieser Bürgerkarte auch eine große Chance, die Menschen an die Region zu binden sowie neue Bürger zu gewinnen. „Im Zuge von Fachkräftemangel und demografischer Entwicklung ist diese Bürgerkarte neben vielen anderen Gründen künftig ein weiteres gutes Argument, hier den Lebensmittelpunkt zu gestalten oder neu zu finden.“