Winterberg: Skigebiete blicken gespannt auf Corona-Trend

Der goldene Herbst ist vorüber, ein paar erste Schneeflocken rund um Winterberg geben am Freitag eine kurze Einstimmung auf den nahenden Winter. Während die alpinen Skigebiete in der Wintersport-Arena Sauerland auf das Ende des Corona-Lockdowns warten, warten die Loipenskigebiete auf den ersten „richtigen“ Schnee.

Am Donnerstagabend sollten auf den höchsten Bergen der Region ein paar Flockenfallen. Über den Freitag hinweg soll eine feine weiße Schicht die Gipfel überzuckern. An Wintersport ist nicht zu denken. Spätestens am Samstag wird wohl nichts mehr zusehen sein. Sollte das Monatsende einen Trend zu mehr winterlichem Wetter bringen, wollen die Loipenskigebiete ein paar Spuren in den Schnee ziehen. „Wir sind alle vorbereitet“betont Stefan Küpper, Vorsitzender der Nordicsport-Arena Sauerland. „Und ich bin mir sicher, dass die Kollegen in den einzelnen Gebieten ihre Loipenspurgeräterausschicken, sobald die Schneelage es zulässt.“

Hygienekonzepte liegen in der Schublade

Verleihe, Hütten und Skischulenbleiben entsprechend der Vorschriften geschlossen, werden aber öffnen, sobald dies möglich ist. Die Langläufer sind allerdings an jeweils aktuell geltenden Auflagengebunden. Beispielsweise, alleine oder nur mit Menschen aus dem eigenen Haushalten Sport zu betreiben. „ Winterwandern ist natürlich auch jederzeit möglich. Immer unter Beachtung der Auflagen.

Die alpinen Skigebiete beobachten gespannt die Entwicklung der zweiten Infektionswelle und die Entscheidungen der Politiker. Die Anlagen sind startklar und Hygienekonzepte liegen in der Schublade. Unter welchen Bedingungen und wann jedoch eine Öffnung möglich ist, kann niemand sagen. Das Treffen der Regierung und der Länderchefs am 25. November könnte eine Richtung vorgeben. Was das bedeutet,wollen die Liftbetreiber danach beraten. Die Hygienekonzepte sollen allen Skigebietender Region einheitlich sein. Ein einheitliches Vorgehen ist den Verantwortlichen in der Wintersport-Arena Sauerland wichtig – 29 Skigebiete gibt es . Es soll keine Alleingänge oder Sonderwege geben, damit Urlauber und Tagestouristen wissen, welche Vorgaben es gibt, was erlaubt, verboten oder nur eingeschränkt möglich ist.

Im Kern soll das Coronakonzept folgende Punkte umfassen, die Ende September erarbeitet wurden:

Es besteht aber Maskenpflicht im Lift als auch in den Wartebereichen.

Gästen wird empfohlen online Tickets zu buchen, um Wartezeiten zu verringern.

Die Wintersportarena wird das Online-Buchungssystem entsprechend ausbauen.

Die Öffnungszeiten der Skigebiete werden ausgeweitet, um Besucherströme zu entzerren.

Mitarbeiter, die engeren Kontakt zu Gästen haben, wie z.B. Skilehrer oder Angestellte im Skiverleih und an den Hütten, sollen die Möglichkeit erhalten, sich auf das Coronavirus zu testen, damit Infektionscluster verhindert werden.

Dort, wo ein regelmäßiger und direkter Kontakt besteht, wie z.B. in Ski-Schulen, werden zwecks Rückverfolgung die personenbezogenen Daten aufgenommen.

An besucherstarken Tagen wird zusätzliches Sicherheitspersonal eingestellt, das die Einhaltung von Maskenpflicht und Abstandsregeln überwacht.

Après-Ski wird es in der gewohnten Form nicht geben. In den Gaststätten gelten die Corona-Regeln.

Desinfektionsmittel wird an verschiedenen Orten verfügbar sein.