Winterberg. Schwer verletzt worden ist am Sonntag ein siebenjähriges Mädchen. Nach Angaben der Polizei war sie aus der Gondel eines Skiliftes gestürzt.

Unglück in Winterberg - Mädchen stürzt aus Skilift-Gondel

Ein siebenjähriges Mädchen ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall an einem Skilift in Winterberg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei sei das Mädchen aus den Niederlanden gegen 14.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache aus der Gondel gestürzt. Der 38-jährige Vater des Kindes habe ebenfalls in dem Lift gesessen, den Unfall aber nicht verhindern können.

Die Rettungskräfte inklusive Bergwacht und Notarzt waren laut Polizei umgehend am Unfallort. Ein angeforderter Rettungshubschrauber musste noch auf dem Anflug aufgrund des Wetters umkehren. Das verletzte Kind wurde mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik gefahren. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei geht von einem Unfall aus. (red)