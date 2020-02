Winterberg/Arnsberg. Drei junge Männer geben zu in Winterberg in zwei Wohnungen eingedrungen zu sein. Ein überfallener Rentner erklärt, wie ihm gedroht worden ist.

Winterberg: Rentner bei Einbruch in seiner Wohnung bedroht

Nur langsam betritt der 70-jährige Mann den Gerichtssaal. Die rechte Hand klammert sich an einen Gehstock, die linke hält die Hand eines Justizvollzugsbeamten fest. Gemeinsam gelangen sie zum Zeugenstuhl im Landgericht Arnsberg, wo sich der alte Mann langsam niederlässt. Ein Schlaganfall habe sein Leben stark verändert. Die Stimme ist leise und stellenweise kaum verständlich. Zwei Männer sollen ihn im August vergangenen Jahres in Winterberg brutal ausgeraubt haben, während eine dritte Person Schmiere stand.

„Es klopfte an der Wohnungstür und jemand schrie, dass die Polizei da sei und ich aufmachen soll. Als ich die Türe einen Spalt öffnete, wurde sie aufgestoßen und ich fiel durch die Wucht zu Boden. Dann setzte sich jemand auf mich und versuchte, mir Deo ins Gesicht zu sprühen“, schildert der Rentner die Geschehnisse mit Blick auf einen der Angeklagten, der damals unter ihm wohnte. Der Einsatz des Sprays blieb ohne Folgen, wie der Zeuge aussagt. Vor allem, weil sich der Rentner, wie er sagt, entschieden zur Wehr setzte. Auch der Sturz führte zu keinen Verletzungen.

Entführung von Tochter und Sohn angedroht

Die Eindringlinge hatten es an dem Tag auf Geld abgesehen. Um dem alten Mann den Aufbewahrungsort des Bargeldes zu entlocken, drohten sie ihm, wie sie in der Verhandlung selbst zugeben: „Sag uns, wo das Geld ist. Sonst entführen wir deine Tochter oder deinen Sohn.“ Als sich der Rentner an diesen Moment erinnert, muss er laut auflachen. „Ich habe gar keine Tochter. Und mein Sohn ist in Korea. Das war totaler Unsinn und überhaupt nicht von ihnen durchdacht“, sagt er.

Einbruch beim Vermieter

Wenig später erzählte er den beiden, dass sein Geld in der Wohnung über ihm sei, beim Vermieter. Dennoch nahmen die Angeklagten die Brieftasche, die sich als leer herausstellte, und ein Nokia-Handy an sich. „Dann sind sie gegangen und haben mich einfach auf dem Boden liegen lassen“, erklärt der Mann.

Altkreis Brilon Strafrahmen eingegrenzt Bereits am ersten Verhandlungstag einigten sich alle Verfahrensbeteiligten auf eine Verständigung. Häufigster Anwendungsfall ist die Einigung über das zu erwartende Strafmaß für den Fall eines Geständnisses. Den beiden Angeklagten, die sich in den Wohnungen befanden droht eine Gefängnisstrafrahme zwischen drei Jahren und sechs Monaten und vier Jahren.

Das Duo ging dann zur Wohnung des Vermieters. Dort entnahmen sie die Verglasung aus der Wohnungstür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Wie der angeklagte ehemalige Mieter erklärt, habe er dies schon mehrfach gemacht, um Lebensmittel und kleinere Geldbeträge aus der Wohnung zu entwenden. Es war an diesem Abend das zweite Mal, dass sie sich in der Wohnung umgesehen haben, wie sich in der Verhandlung im Rahmen der Geständnisse der Angeklagten herausstellt.

Erneuter Einbruch beim Vermieter

Beim ersten Mal hatten sie nichts gefunden. Mit dem Hinweis ihres zuvor aufgesuchten Opfers – dass sich Geld unter der Tischdecke im Wohnzimmer befinde – schauten sie sich erneut um. Der Vermieter befand sich zu der Zeit noch auf der Arbeit, was der angeklagte ehemalige Mieter genau wusste. Aber auch beim zweiten Einbruch in die Wohnung fanden die beiden nichts. Sie nahmen lediglich eine Truhe mit ausländischem Geld an sich, das einen Wert von unter 30 Euro hat.

Gemeinsam ging es hinunter in die Wohnung des Angeklagten, wo dieser sich kurz für ein Telefonat zurückzog. Wenig später rückte die Polizei an. Am ersten Verhandlungstag gab der Anrufer an, dass sich sein schlechtes Gewissen gemeldet hatte. Fehlanzeige. „Ich wollte den anderen beiden die Tat in die Schuhe schieben“, sagt er. Die Neuigkeit schockiert seinen Komplizen, der daraufhin mehrfach ungläubig den Kopf schüttelt.