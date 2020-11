Bei der halsbrecherischen Juxfahrt waren am 21. September dieses Jahres zwei junge Erwachsene verletzt worden. Der Planwagen, der von einem Trecker gezogen wurde, war mitten auf der steilen Skipiste am Poppenberg bei Winterberg umgekippt. Die verletzten Männer, ein 23 Jahre alter Mann aus Olsberg und ein 28 Jahre alter Mann aus Winterberg, waren laut Polizeiangaben stark angetrunken. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat ihre Untersuchungen abgeschlossen und den Fall an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Das Problem für die Behörden: Ein Fahrer konnte bislang nicht ermittelt werden. „Wir können diesbezüglich zum Sachverhalt nichts sagen“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Thomas Poggel gegenüber der WP. Dabei: Der Unfall wurde von Besuchern einer nahen Skihütte beobachtet. Und die beiden verletzten Männer aus Olsberg und Winterberg müssten den Fahrer des Treckers eigentlich kennen. Sie hatten nach dem Unglück zu dem Vorfall geschwiegen. „Wir ermitteln weiter in der Sache“, sagt Poggel.

Im Raum steht ein Körperverletzungsdelikt

Das Unglück wird nicht als Verkehrsunfall gewertet, da sich das Unglück abseits der öffentlichen Straßen ereignete. Daher wurde auch ein strafrechtliches Verfahren eingeleitet – gegen den offenbar noch unbekannten Fahrer des Treckers. Im Raum steht ein Körperverletzungsdelikt.

Bislang ist lediglich sicher: Den Planwagen haben die Männer nach dem Unfall wieder aufgerichtet. Der Fahrer des Treckers floh mit dem Planwagen vom Unfallort bevor die Rettungskräfte, die anfangs von einer großen Anzahl von verletzten ausgegangen waren, und die Polizei eintrafen.