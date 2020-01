Einige Schneeschauer können die Schneehöhen im Raum Winterberg im Laufe des Mittwochs zwar noch etwas ausbauen. Doch dann ist er zunächst vorbei mit dem Wintereinbruch und dem Neuschnee im Sauerland.

Mild, windig und nass – so fasst der Sauerländer Wetterexperte Julian Pape aber die Aussichten für die kommenden Tage zusammen. Während es am Mittwoch in den höheren Lagen des Sauerlands zum Teil noch kräftig schneit, klettern die Temperaturen am Donnerstag schon wieder deutliche über die Null-Grad-Grenze.

Skifahren wird weiterhin möglich sein

Während der Donnerstag noch weitgehend trocken bleibt, werden am Freitag und Samstag Regenschauer erwartet. Zum Teil bläst ein kräftiger Wind. Die Temperaturen steigen auch in Winterberg auf 5 bis 7 Grad Celsius, in Tallagen sogar auch bis zu 10 Grad.

Was bedeutet das für Wintersportler? „Skifahren wird auch weiterhin möglich sein. Es werden aber wahrscheinlich etwas weniger Lifte laufen als derzeit“, sagt Wetterexperte Julian Pape. Durch die Kombination von Natur- und Maschinenschnee ist die Schneedecke auf den Pisten zum Teil recht kräftig.

Aktuell sind in der Region 38 Liftanlagen im Skiliftkarussell in der Region Winterberg/Willingen geöffnet. In Schmallenberg-Westfeld ist zudem eine 1,5 km lange Langlaufloipe geöffnet.

Folgenden Pisten und Skilifte sind am Mittwoch geöffnet

Willingen-Skigebiet 30 cm Neu-, Maschinenschnee 12 Lifte

30 cm Neu-, Maschinenschnee 12 Lifte Winterberg-Altastenberg 15 cm Neu-, Maschinenschnee 2 Lifte

15 cm Neu-, Maschinenschnee 2 Lifte Winterberg-Neuastenberg 25 cm Neu-, Maschinenschnee 3 Lifte

25 cm Neu-, Maschinenschnee 3 Lifte Winterberg-Ruhrquelle 50 cm Neu-, Maschinenschnee 1 Lift

50 cm Neu-, Maschinenschnee 1 Lift Winterberg-Sahnehang 20 cm Neu-, Maschinenschnee 3 Lift

20 cm Neu-, Maschinenschnee 3 Lift Winterberg-Skiliftkarussell 35 cm Neu-, Maschinenschnee 17 Lifte

Für das erste Februar-Wochenende äußert sich Julian Pape vorsichtig optimistisch was die Wintersportbedingungen im Hochsauerland angeht.

Ob es einen neuerlichen Wintereinbruch gibt, ist allerdings ungewiss. Die Temperaturen gehen in der zweiten Wochenhälfte wohl deutlich zurück. Ob es dann erneut Schneeschauer gibt? Eine Prognose dahingehend zu wagen, dafür ist noch etwas zu früh.