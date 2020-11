Winterberg: Modernisierung im Silbacher Seniorenheim

Der Anbau an das Seniorenheim Josef-und-Herta-Menke-Haus in Silbach nimmt Gestalt an. Mitte 2021 sei mit dem Abschluss der Bauarbeiten zu rechnen. Das berichtete kürzlich auf Nachfrage Thorsten Rediger, hauptamtlicher Vorstand und Prokurist der DRK Brilon Sozialdienste gGmbH, in deren Trägerschaft das Heim steht.

Alle Bewohner in Zukunft mit Einzelzimmer

Nach der Erweiterung werde das Heim wie bisher 57 Personen aufnehmen können. Der Anbau sorgt aber dafür, dass alle Bewohner in Zukunft Einzelzimmer beziehen können, wie es heutzutage Standard in Altenpflegeeinrichtungen ist.

Wenn der Anbau fertig sei, „geht es im Bestand des Hauptgebäudes weiter, dies ist dann der Abschluss von umfangreichen Sanierungsarbeiten“, so Rediger weiter. Im Haupthaus würden Bewohnerzimmer renoviert und das Haus modernen Arbeitsstandards für die Mitarbeitenden angepasst. Rediger freut sich, dass der direkt angrenzende Dorfpark inzwischen fertig ist, dieser sei gut gelungen und er freue sich darüber, dass die Bewohner des Heims den kleinen Park nutzen könnten.