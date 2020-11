Winterberg: kleine Geldspritzen für Vereine

Die Vereine, Büchereien und Kolpingsfamilien in Winterberg erhalten jährlich einen Zuschuss der Stadt. Auch im Coronajahr 2020 werden diese Mittel in gewohnter Höhe bereitgestellt. Insgesamt knapp 34.000 Euro stehen zur Verfügung, von denen gut 7600 Euro von einem regi o nalen Geldinstitut übernommen werden.

Ob die Summe im kommenden Jahr angehoben werden könnte, diese Anregung aus dem Haupt- und Finanzausschuss soll laut Pressemitteilung bei den anstehenden Haushaltsberatungen geprüft werden, versprach Bürgermeister Michael Beckmann.

Sportvereine

An die Sportvereine werden Zuschüsse je Übungsleiter gezahlt, außerdem erhalten sie neben einer kleinen Pauschale von 25 Euro eine Zuwendung von 4,50 Euro pro minderjährigem Mitglied.

Sowohl bei der Zahl der Übungsleiter als auch bei der Zahl der jugendlichen Mitglieder liegt der Skiklub Winterberg ganz vorn: 22 Übungsleiter und 433 Mitglieder unter 18 Jahren hat der Verein. Sein Zuschuss beträgt insgesamt 3243 Euro. Dreistellige Zahlen von Mitgliedern im Kindes- und Jugendalter haben außerdem der FC Hilletal (125), der SC Neuastenberg-Langewiese (210), die SG Siedlinghausen-Silbach (120), der Skiklub Siedlinghausen (177) und der TuS Züschen (135).

Insgesamt erhalten 14 Sportvereine Zuschüsse für ihre Übungsleiter, die davon unabhängigen Beihilfen fließen an 32 Vereine. Die acht Vereine, die ein Sportheim unterhalten, bekommen zusätzlich einige hundert Euro, und schließlich erhält der Stadtsportverband noch 1900 Euro.

Büchereien

Die sechs Büchereien – allesamt KöBs – bekommen nach ihrer Größe gestaffelte Zuschüsse. Mit 382 Euro bekommt die KöB der Kernstadt die größte Beihilfe, die KöB Grönebach mit 191 Euro die kleinste.

Soziales, Jugend, Kultur

Jeweils 134 Euro erhalten die vier Kolpingsfamilien im Stadtgebiet. 616 Euro fließen an den Bund der Deutschen Katholischen Jugend, der es an seine örtlichen Kinder- und Jugendgruppen weiterleitet. Zuschüssen jeweils zwischen 108 und 136 Euro erhalten weitere Kinder- und Jugendgruppen im Stadtgebiet.

Sieben kulturelle Vereine erhalten Zuschüsse zwischen 134 Euro (Heimatverein Hildfeld) und 684 Euro (Heimat- und Verkehrsverein Winterberg).

Musische Vereine

Durchschnittlich etwas höher fallen die Beihilfen an musische Vereine und Chöre aus, sofern sie beim Stadtmusikfest teilgenommen haben. Die fünf Musikvereine erhalten pauschal 300 Euro plus sieben Euro für jedes Mitglied. Der mit 83 Mitgliedern stärkste Musikverein aus Züschen kommt so auf 881 Euro Zuschuss, der mit 19 Mitgliedern kleinste aus Silbach auf 433 Euro.

Drei Klimaschutz-Preisträger Außerdem stimmte der Haupt- und Finanzausschuss darüber ab, wer den diesjährigen Klimaschutzpreis (früher von Innogy, jetzt von Westenergie gestiftet) bekommen soll. Auf den ersten Platz kam die Bewerbung der Katholischen Grundschule Winterberg für die Einrichtung des Naturgartens. Dafür gibt es 500 Euro. Für die Umrüstung auf energiesparende Beleuchtung bekommt der SC Neuastenberg-Langewiese den zweiten Platz und 300 Euro. Auf Platz drei und 200 Euro Preisgeld kommt die Garten-AG des Geschwister-Scholl-Gymnasiums für ihr Projekt „Unser vielfältiger Schulgarten – ein ganzjähriger Erlebnis-, Lern und Rückzugsort für alle“. Ein Trostpreis ging an den vierten Bewerber, das DRK-Familienzentrum , für sein Projekt Wurmkiste. Die Preise sollen in Kürze überreicht werden.

Auch die fünf Spielmannszüge erhalten zusätzlich zu einer Pauschale von 200 Euro eine Zuschuss pro Mitglied von sechs Euro. Der größte Spielmannszug ist mit 66 Mitgliedern in Grönebach zu Hause und kommt auf 596 Euro; die beiden kleinsten – Tambourcorps und Kinderspielmannszug Winterberg – haben je 19 Mitglieder und erhalten 314 Euro.

Fünf Euro pro Mitglied und eine Pauschale von 100 Euro erhalten die Chöre, von denen nur noch fünf die Zuschusskriterien erfüllen: Cantate Siedlinghausen hat sich aufgelöst. Die meisten Mitglieder hat die Chorgemeinschaft Niedersfeld/Grönebach (46), sie erhält 330 Euro. Kleinster Chor ist mit 15 Mitgliedern der Kirchenchor Siedlinghausen, dafür gibt es 175 Euro.