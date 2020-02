Winterberg investiert in Heißluftballon

Winterberg. Ballon mit Namen „Flocke“ soll im weiten Umkreis für den Urlaubsort im Sauerland werben. Getauft wird er am 23. Februar an der Bobbahn.

Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) hat in einen Heißluftballon investiert, der für die Marke Winterberg werben soll – vorrangig in der Rhein-Ruhr-Region und am Niederrhein bis zur holländischen Grenze. Aber auch auf Veranstaltungen, Messen und internationalen Ballon-Events werde der mit Spitznamen „Flocke“ genannte Ballon am Himmel zu sehen sein.

Rund 38.000 Euro hat die WTW in den Ballon investiert, wie sie auf Nachfrage der WP mitteilte. Das Projekt Heißluftballon sei Bestandteil des bestehenden Tourismuskonzeptes. Die WTW ist Eigentümerin, das Ballonteam von Pilot Norbert Kretschmann ist der Besitzer. Welche Fahrten wann und wo stattfinden, sei vertraglich geregelt.

Winterberg tauft Ballon am 23. Februar

Am 23. Februar wird „Flocke“ getauft, und zwar während des Rennrodel-Weltcups in der Winterberger Bobbahn. Zwischen 9.55 und 11.20 Uhr sind auch Zuschauer eingeladen, um Fotos zu machen. Bei gutem Wetter werde der Ballon an diesem Tag auch aufsteigen.

Die Hülle des Sportballons wiegt 129 kg. Sie ist vom Boden gemessen (mit Korb) 23,50 m hoch und fasst 3.000 Kubikmeter heiße Luft. Ihre Tragkraft liegt bei 910 kg. Das reicht laut WTW aus, um den Ballonkorb mit technischer Ausrüstung, drei Passagieren und dem Piloten in die Luft zu bringen. Dabei werden Höhen von 2.000 m erreicht, bei Alpenüberquerungen auch um 4.000 m.

Die Ballonhülle wurde an der Mosel gefertigt. Für die Hülle wurden 1.042 Quadratmeter hitzebeständiger Spezialstoff verwendet und 15 km Spezialgarn vernäht. Zwei Gasbrenner mit jeweils bis zu 2.500 kW Leistung erwärmen die Luft – nach Angaben der WTW soll der Betrieb CO2-neutral sein.Sicherheit steht im Ballonbau natürlich an erster Stelle: Jeder der 24 Lastgurte, welche die Ballonhülle durchziehen, hat mit 2,8t eine Tragkraft, die die zulässige Masse des gesamten Sportgerätes um ein Mehrfaches überschreitet.

„Der Ballon wird für mächtig Aufmerksamkeit sorgen“, freut sich Winfried Borgmann, Prokurist der WTW, der für das Projekt verantwortlich war. Bereits für diesen Winter stünden Veranstaltungen im Sauerland sowie Fahrten in den österreichischen Alpen auf dem Terminkalender.