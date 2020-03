Winterberg: Gynäkologie nutzt wegen Corona Videosprechstunde

Statt während der Coronakrise weiterhin auf viel nahen Kontakt zu setzen, geht das Medizinische Versorgungszentrum des St.-Franziskus-Hospitals in Winterberg zu einer Videosprechstunde über.

Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des St.-Franziskus-Hospitals Winterberg wurde eine Videosprechstunde für unsere gynäkologischen Patientinnen in Betrieb genommen.

Coronavirus-Newsblog- Zahl der Infizierten im HSK bei 105„Mit diesem Angebot haben wir die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die gynäkologische Betreuung unserer Patientinnen in Winterberg sichergestellt ist und bleibt“, sagt Frauenärztin Birgit Brockmann.

So können Patienten in Winterberg einen Termin machen

Um per Video mit der Gynäkologin zu sprechen, müssen die Patientinnen zunächst unter 02981/8021700 anrufen und ihren Namen und ihre Handynummer hinterlassen.

Anschließend bekommen sie eine SMS, mit der sie einen Zugangscode erhalten und über den voraussichtlichen Termin für das Videotelefonat informiert werden. In einem virtuellen Warteraum können sie zur verabredeten Zeit auf das Gespräch mit der Gynäkologin warten.

Ansteckungsrisiko reduzieren

„Unser Angebot richtet sich an unsere Patientinnen, die mit Blick auf die Corona-Krise ihr eigenes Ansteckungsrisiko reduzieren und trotzdem nicht auf einen direkten Patienten-Arzt-Kontakt verzichten möchten“, erklärt Birgit Brockmann.

Das MVZ bleibt weiterhin geöffnet. Gleichwohl soll die Anzahl der Patientinnen in der Praxis reduziert werden. „Damit folgen wir der Empfehlung der Kassenärztlichen Vereinigung“, so Brockmann. In den letzten Tagen wurden bereits gezielt elektive Termine, wie zum Beispiel aufschiebbare Krebsvorsorgeuntersuchungen und Kontrazeptionsberatungen, abgesagt.