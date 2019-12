Winterberg. Die neue Gemeindepfarrerin Sandra Gintere wurde beim Einführungsgottesdienst in Winterberg vom Superintendent herzlich empfangen.

Winterberg: Einführungsgottesdienst von Sandra Gintere

„Pilgern, hast Du einmal erzählt, war schon immer Deine große Leidenschaft - und das sieht man irgendwie auch an Deiner Biografie“, so begrüßte Superintendent Stefan Berk am Sonntagnachmittag beim Einführungsgottesdienst in der Evangelischen Kirche Winterberg die neue Gemeindepfarrerin Dr. Sandra Gintere im Wittgensteiner Kirchenkreis, zu dem auch die Winterberger Kirchengemeinde gehört.

Der Lebensweg hat Sandra Gintere nämlich an verschiedenste Orte gebracht - ganz praktisch heißt das für Winterberg zum Beispiel auch: Beim nächsten Bob-, Rodel oder Skeleton-Rennen in der Veltins-Arena kann sich die neue Winterberger Pfarrerin mit den allermeisten Teilnehmenden in ihrer jeweiligen Muttersprache unterhalten: Sandra Gintere spricht Lettisch, Russisch, Englisch und Deutsch.

Winterberger Singing Circles beim Gottesdienst

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst zudem vom eigens für diesen Anlass aus den Reihen des Winterberger Singing Circles zusammengestellten Projektchors, unter der Leitung von Patrick Reichel und mit der Begleitung von Dirk Engemann am E-Klavier.

Den offiziellen Teil der Einführung gestaltete Pfarrer Stefan Berk mit zwei Kollegen, Christoph Dasbach aus dem Siegerland und Peter Liedtke aus Girkhausen, der ein knappes Jahr lang kommissarisch als Pfarrer für die Kirchengemeinde Winterberg zuständig war. Viele weitere Menschen waren es, die Sandra Gintere in diesem Rahmen mit Bibelworten für den Dienst rüsteten: Neben ihren Winterberger Amtsvorgängern Manfred Gringel und Matthias Gleibe zahlreiche Pfarrer aus dem Wittgensteiner Kirchenkreis, aber auch die komplette Presbyterschaft der Gemeinde.

Tourismuspfarrerin für Winterberg

Der Dienst von Sandra Gintere splittet sich auf: die eine Hälfte der Zeit arbeitet sie für die Kirchengemeinde, die andere Hälfte als Tourismuspfarrerin für Winterberg, aber auch für die übrigen touristisch interessanten Orte in Hochsauerland und Wittgenstein, die alle zusammen den Kirchenkreis bilden.

Nach dem Gottesdienst wechselte die Festgemeinde in den Oversum-Saal. Die zahlreichen Grußwort-Sprecher machten klar, dass man sich in und mit Winterberg nach der zweijährigen pfarrerlosen Zeit der evangelischen Kirchengemeinde auf Sandra Gintere freut und dankbar für sie an ihrem neuen Einsatzort ist.