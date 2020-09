Winterberg: Einbruch in Indoorspielplatz Monkey Island

Winterberg. Einbrecher sind in die des Indoorspielplatzes Monkey Island in Winterberg eingebrochen. Sie hatten es auf Geld abgesehen. Das sagt die Polizei.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in den Indoorspielplatz Monkey Island in der Straße Im Mühlengrund in Winterberg eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter zwischen 20.30 und 13 Uhr eine Nebentür auf. Im Inneren scheiterten sie bei dem Versuch, einen Spielautomaten aufzuhebeln. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter lediglich einen Akkuschrauber.

Zeugen melden sich bitte unter 02981/90200.