Winterberg: Motorradfahrer und Sozia von Maschine geworfen

Winterberg. Ein Autofahrer wendet am Dienstagnachmittag auf der B 480 bei Winterberg – und übersieht ein Motorrad. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Ein Motorradfahrer und seine Sozia sind am Dienstag gegen 16 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Ein Autofahrer aus den Niederlanden fuhr nach Polizeiangaben die B 480 aus Niedersfeld nach Winterberg. Als er sein Fahrzeug wenden wollte, übersah er den 48-jährigen Motorradfahrer und seine Sozia (44) aus Marienwerder, die die B 480 Richtung Winterberg befuhren. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Auto.

Mit Hubschrauber in Kliniken geflogen

Der 48-Jährige und seine Sozia wurden vom Motorrad geschleudert und verletzten sich schwer. Sie wurden per Rettungshubschrauber in Kliniken in Marburg und Siegen geflogen.

Nach ersten Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Die B 480 war für die Unfallaufnahme gesperrt.