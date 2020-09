Winterberg: Autofahrer torkelt vor Polizisten auf der Straße

Winterberg . Die Polizei hält am Samstag in Winterberg einen Autofahrer an, der in einer 30er-Zone aufs Gaspedal drückt. Als der Mann aussteigt, schwankt er.

Den Polizeibeamten war am Samstag gegen ca. 16:33 Uhr der PKW auf der Hagenstraße in Winterberg aufgefallen, der in der dortigen Tempo 30 Zone stark beschleunigte und mit ca. 70 km/h weiter fuhr.

Bei der anschließenden Kontrolle im Bereich Marktstraße/Ecke Am Kurpark konnte bei dem 60jährigen Fahrzeugführer ein leicht schwankender Gang und Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden.

Dem Winterbeger wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.