Winterberg: 26-Jähriger kracht betrunken gegen einen Zaun

Ein 26-Jähriger Winterberger fuhr am Mittwoch gegen 00.45 Uhr mit seinen beiden Mitfahrern auf der B236 durch den Herrlohtunnel. An der Einmündung mit der Haarfelder Straße fuhr der Winterberger geradeaus. Das Auto prallte gegen den Bordstein, überfuhr den Gehweg und wurde an einem Erdhügel hochgeschleudert. Anschließend krachte es gegen einen Zaun.

Der Rettungsdienst brachte die beiden leicht verletzten Mitfahrer ins Krankenhaus, dem alkoholisierten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. 1,6 Promille wurden bei ihm festgestellt. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt.