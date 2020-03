„Es ist so, wie mit dem Papierbon“, lacht Christiane Schulte. „Keiner will ihn haben.“ Gerade die älteren Kunden könnten gar nichts damit anfangen, fügt Kollegin Beate Becker an. Die beiden stehen hinter der Ladentheke der Bäckerei Stüttem in Padberg. „Heute war schon viel los.“ Christiane Schulte schiebt Tortenstücke auf dem Kuchenblech zusammen. Die Auslage ist zu zwei Drittel ausverkauft. Beate Becker: „Keiner wollte einen Bon haben.“

Die Ladentür geht auf. Gottfried Eugster betritt ihn und holt für den Senioren-Nachmittag der IG BCE im Bürgerhaus Marsberg die vorbestellten Kuchenplatten ab. Für den Ortsbürgermeister von Giershagen und Gewerkschaftler stellt sich bei diesem Einkauf die Frage nicht. Er nimmt eine Rechnung mit. Begleichen wird sie die Gewerkschaft.

Bon-Pflicht seit Januar: Handel und Handwerk rennen Sturm dagegen

Bäckermeister Dirk Stüttem: „Wir haben etwa 120 Kunden am Tag. Am Samstag sind es deutlich mehr. Gestern wollte nur ein einziger einen Kassenbon haben.“ Seit dem 1. Januar müssen alle Bons an allen Kassen in Deutschland, egal ob der Kunde den Bon haben will oder nicht, per Gesetz gedruckt werden. Bis zuletzt sind Einzelhändler und Handwerk Sturm gelaufen gegen die Bon-Pflicht. Gebracht hat es wenig. „Das ist ein Wahnsinn“, sagt Bäckermeister Stüttem.

Er meint die Papierflut durch die Belegausgabepflicht. Für ihn ist das „glatte Verschwendung“, ganz zu schweigen von den Kosten. In 2018 steckte er erst eine Stange Geld in die neue digitale Kasse und jetzt schon wieder für die Installation des E-Bons. Stüttem: „Damit sind aber schnell die Kosten für die meterweise Kassenzettel amortisiert.“

Papiermüll ohne Ende

Seit Einführung der Bon-Pflicht verbrauchte er 35 Rollen Thermopapier im Monat. Im vergangenen Jahr ohne Bon-Pflicht waren es ganze sechs Rollen im Monat. Gerade mal ein kleiner Papierkorb voll. Mit Bon-Pflicht pro Monat ein ganzer Papiermüllsack voll.

Der digitale Bon auf dem Smartphone sieht genau so aus wie der Papierbon. Foto: Annette Dülme

Um den Papiermüll einzudämmen, hat er das neue Kassensystem installieren lassen und setzt auf eine papierlose Alternative: den E-Bon. „An der Kasse wird ein QR-Code auf dem Display angezeigt“, erläutert Stüttem. „Wenn unsere Kunden diesen via Smartphone einscannen, erhalten sie einen E-Bon auf ihrem Handy.“ Der sieht genau so aus, wie sein Papierkollege. Wer trotzdem auf einen Papier-Beleg bestehe, bekomme diesen auch ausgedruckt.

E-Bon für mehr Nachhaltigkeit

Der Chef der Bäckerei will mit dem E-Bon auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Ressourcenschonung setzten. „Es kann nicht sein, dass im Zuge der Belegausgabenpflicht im großen Stil Sondermüll produziert wird“, unterstreicht er. Der Kunde kann den E-Bon abspeichern oder löschen oder zu Hause vorweisen, um zu zeigen, was er eingekauft und bezahlt hat.

Wieder geht die Ladenglocke. Eine Kundin betritt den Laden, in dem neben den frischen Backwaren auch Lebensmittel aller Art zu haben sind, wie frische Wurst und Käse, frisches Obst und Gemüse, aber auch Spirituosen, Hygieneartikel oder Grußkarten. Wie sie den E-Bon findet? „Gut“, sagt sie, ein bisschen erstaunt darüber, dass der hier angeboten wird. „Man muss ja mit der Zeit gehen.“

Die neue Software für den E-Bon hat die Firma Simply Pos aus Bad Driburg entwickelt. Dirk Stüttem: „Die hatte uns angeschrieben, ob wir die Software haben wollen.“ Für den Bäckermeister „eine gute Sache“. Auch der Umwelt zuliebe.

Hersteller verspricht: Keine Datenspeicherung durch E-Bon-System

Das E-Bon-System verspricht keine Daten zu speichern. Die Bon-Daten liegen nur als Bild vor und sind somit nicht auswertbare Daten. Der Bon wird spätestens nach 30 Tagen unwiderruflich gelöscht.