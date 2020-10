Wetter im Hochsauerlandkreis: So warm endet der Oktober

Hochsauerlandkreis. Vor einem Jahr um diese Zeit gab es in Brilon bereits Frost und Eisregen. In diesem Jahr sieht das Wetter anders aus, wie Julian Pape weiß.

Der Oktober endet im Sauerland mit einer sehr milden Südströmung. Dabei regnet es Freitag noch zeitweise, am Samstag setzt sich dann aber auch mal die Sonne durch. Unser Wetterexperte Julian Pape hat die Details zum Wetter im Hochsauerlandkreis.

Das Wetter auf dem Berg

Nach sechs zu trockenen Monaten in Folge wird der Oktober wieder mal einer sein, welcher verbreitet normale bis leicht zu hohe Regenmengen bringt. So kamen Winterberg und Langewiese bis zum Donnerstag bereits auf knapp 100 Liter pro Quadratmeter, direkt am Kahlen Asten waren es sogar noch einige Liter mehr. Freitag, der 30. November, macht das Regensoll komplett, meist regnet es aber nur noch leicht oder es nieselt etwas. Die Wolken hängen allerdings tief, die Berge sind teils auch in den Wolken verschwunden.

Mit einer Winddrehung auf Süd ist es allerdings deutlich milder geworden, nachmittags kratzt das Thermometer selbst in 800m Höhe an der 10°C-Marke. Nach einer trockenen und teils nebligen Nacht zum Samstag startet der Tag noch oft trüb. Im Laufe des Vormittags und vor allem zu den Nachmittagsstunden lockern die Wolken dann hin und wieder auf und die Sonne zeigt sich für ein bis drei Stunden. Für den Sonntag steht dann schon ein neues Wolkenband bevor, es hüllt die Berge wieder in Nebelschwaden und besonders hier kann auch etwas Regen fallen. Die Temperaturen bleiben sehr mild.

Die Medebacher Bucht und Marsberg

Auch im bisher sehr trockenen Osten des Sauerlandes hat es rund um die Wochenmitte mal kräftig geregnet und so kommt Medebach auf etwas über 70 und Marsberg auf knapp 60 Liter pro Quadratmeter. So sind auch hier die normalen Werte für einen Oktober erreicht worden. Die kräftigsten Regenfälle sind nun abgezogen, bis zum Monatsende am Samstag wird nur noch wenig Nass seinen Weg in den Regenmesser finden.

Trotzdem zeigt sich der Himmel heute kaum für eine Auflockerung bereit, meist ist es trüb, hin und wieder fallen ein paar Tropfen. Dabei spürt man, dass sich deutlich mildere Luft auf den Weg ins Sauerland gemacht hat. Entlang von Diemel, Orke und Nuhne können durchaus 15°C erreicht werden. Der Samstag kann vielleicht noch ein Grad oben drauf packen, dazu zeigt sich die Sonne vor allem am Nachmittag ein wenig länger und es bleibt garantiert trocken.

Am Sonntag kann diese Garantie nicht mehr gegeben werden, denn von der Nordsee zieht ein Wolkenband ins Land herein. Die Regenmengen werden sich aber in engen Grenzen halten. Auch am Montag überwiegen die Wolken und es bleibt sehr mild.

Das Wetter für den Nordkreis

In den vergangenen Jahren war der Start in den November oftmals sehr mild. Und dies obwohl der Oktober teils mit frostigen Werten endete. So begann der 1. November 2019 verbreitet noch mit leichtem Frost und Eisregen. Im Laufe des Tages kletterten die Temperaturen allerdings deutlich und erreichten auch rund um Brilon und Olsberg die Marke von 10°C.

In diesem Jahr wird sogar die 15°C-Marke im Bereich des Möglichen liegen, denn auf der Vorderseite von kräftigen Tiefdruckgebieten auf dem Atlantik wird ausgesprochen milde Luft weit in den Norden Europas geführt. Gerade die Nordseiten der Gebirge und damit auch der Raum Brilon und Olsberg profitieren von dieser Strömung durch einen leichten Föhneffekt. Die Luft erwärmt sich bei Südwinden also noch etwas weiter als auf der anderen Seite des Gebirges.

So können, vor allem zum Montag hin, sogar bis zu 18°C gemessen werden. Auf allzu viel Sonnenschein sollte man sich dabei aber nicht einstellen, einzig der Samstagnachmittag scheint eine freundliche Episode ermöglichen zu können. Am Sonntag zieht ein wenig Nieselregen heran.

Der Wettertrend

Dienstag und Mittwoch kommender Woche bringen uns etwas kühleres und unbeständiges Wetter. Zeitweise regnet es. Ab Donnerstag etabliert sich dann ein Hoch und führt zu einigen ruhigen und trockenen Tagen. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.