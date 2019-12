Weshalb in diesem Sauerländer Hotel Kinder unerwünscht sind

Das Hotel Diedrich in Hallenberg ist ein Haus mit Tradition. Seit weit mehr als 100 Jahren werden dort Menschen beherbergt.

Ein Haus zum Auftanken - das war das Romantik Wellnesshotel Diedrich in Hallenberg schon immer, denn im Gründungsjahr 1898 beherbergte die Familie Diedrich als Poststation viele Menschen auf der Durchreise. „Heute sind wir zum Ziel der Reise geworden, sind Zufluchtsort und Ruheoase mit viel Raum zum Wiederaufladen“, erzählen Benjamin und Leander Diedrich, die das Haus heute in vierter Generation führen und den Gästen ein exklusives, aber trotzdem bodenständiges Ambiente bieten.

Kinder und Hunde sind nicht erlaubt

2017 haben die beiden Brüder die Leitung des Vier-Sterne-Hotels übernommen und positionieren sich mit einer ganz klaren Zielgruppen-Orientierung. Der Urlauber, der sich von unserem heutigen Hotel-Angebot angesprochen fühlt, ist über 18 Jahre alt und sucht vor allem Ruhe, Erholung und Wellnessangebote. Kinder und Hunde sind ausdrücklich nicht erlaubt, auch Familien- und Hochzeitsfeiern finden hier nicht statt. „Das heißt nicht, dass wir kinder- oder hundefeindlich sind. Die Erfahrung lehrte uns jedoch eindeutig, dass unsere Positionierung als Wellnesshotel damit nicht vereinbar war und wir uns deshalb für einen klaren Weg entscheiden mussten. Uns ist es wichtig, dass der Gast ganz klar weiß, was ihn bei uns erwartet“, erklärt Leander Diedrich. Und sein Bruder Benjamin ergänzt: „Wir haben damit bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Oft kommen sogar junge Eltern, um mal ganz bewusst ohne Kinder Urlaub zu machen.“

Die Zimmer sind in hellen Tönen und Naturmaterialien gestaltet. Foto: Hotel Diedrich

Neuausrichtung zum Wellnesshotel

In den vergangenen Jahren hat die Familie Diedrich mit ihrem Hotel eine komplette Neuausrichtung vollzogen. Auf der Internetseite heißt es dazu: „Inzwischen haben wir für Sie einen Ort geschaffen, der heutigen Sehnsüchten und Notwendigkeiten Rechnung trägt. Einen Ort des Wohlergehens, des kunstvollen Genießens und des ganzheitlichen „Wellbeings“. Wir, das sind nicht nur Benjamin und Leander, sondern auch Reinhard und Dorothea Diedrich, die das Hotel vor zwei Jahren an ihre Söhne übergeben haben, aber weiterhin aktiv mitarbeiten. Sie haben 2007 mit einer großen Umbaumaßnahme die umfassende Neuaufstellung des Hotels eingeleitet.

„Seitdem haben wir eine Metamorphose zum Wellnesshotel vollzogen, so Benjamin Diedrich. Der 38-Jährige hat zwei Ausbildungen in der Hotelbranche absolviert: Er ist Koch und Restaurantfachmann. Auch sein Bruder Leander (34) ist vom Fach. Er ist ausgebildeter Hotelfachmann. Gemeinsam haben sie die Geschäftsführung übernommen. Das Hotelgewerbe hat sie von klein auf geprägt. Die Brüder erinnern sich: Noch bis in die 80er Jahre war die Post im Hause Diedrich angesiedelt. Damals war die Zielgruppe noch eine ganz andere. Es war die Zeit der Clubreisen und Partys.

Spa-Bereich Angebote auch für Tagesgäste Das Restaurant und der Spa-Bereich des Hotels können auch von Gästen aus der heimischen Region genutzt werden. Dafür gibt es spezielle „Day-Spa-Angebote. Eine Voranmeldung ist notwendig. Nähere Infos dazu gibt es auf der Intenetseite des Hotels: www.hotel-diedrich.de. Im Spa-Bereich gibt es verschiedene Saunen, ein Dampfbad, ein römisches Schwitzbad, verschiedene Liege- und Ruhebereiche, einen Fitnessraum und ein Bistro.

Ruhe und Erholung im Spa-Bereich

Heute sind es eher die leisen Töne, die die Gäste anlocken. Im Spa-Bereich zum Beispiel kann man in schwingenden Sesseln oder kuscheliger Ruhelandschaft bei sanftem Vogelgezwitscher entspannen oder sich im beleuchteten Säulenbad bei 28 Grad Wassertemperatur treiben lassen. Außerdem gibt es ein Bistro, einen Saunabereich, Ruheräume und Wellness-Anwendungen. Ruhige Töne, Naturfarben, einfache, klare Formen prägen den 1400 Quadratmeter großen Spa-Bereich. „Warmen Purismus“ nennen die Diedrichs das - ein Stil, der sich durch alle Hotelbereiche zieht. „Stimmigkeit in allen Facetten. Das ist uns wichtig“, erklärt Leander Diedrich das Hotelkonzept.

Benjamin Diedrich (links) und Leander Diedrich (rechts), Geschäftsführer Hotel Diedrich Hallenberg. Foto: Hotel Diedrich

Dazu gehöre auch, so sein Bruder Benjamin, regional zu denken und auf Nachhaltigkeit zu achten. Das fange zum Beispiel beim Hallenberger Bier an und gehe über heimische Wurst- und Marmeladen-Spezialitäten bis hin zur Holzausstattung, die auch in den Zimmern prägendes Merkmal ist. Insgesamt gibt es zurzeit 59 Zimmer in 18 Kategorien. Angeboten werden auch zwei Suiten, die gehobenen Komfort auf 55 bzw. 60 Quadratmetern bieten. Am meisten gebucht werden allerdings, so die Erfahrung der Geschäftsführer, die 24 Quadratmeter großen Komfort-Zimmer im Stammhaus. Demnächst soll die Zahl der Zimmer auf 65 aufgestockt werden.

Live-Cooking

Auf Nachhaltigkeit und regionale Produkte möchten die Diedrichs auch im Restaurant-Bereich setzen. Ein besonderes Angebot ist das Live-Cooking, dabei können die Gäste den Köchen in die Töpfe schauen. „Echtes Handwerk, modernste Garmethoden und der Verzicht auf vorgefertigte Produkte und Zusatzstoffe machen den Unterschied“, verspricht die Familie Diedrich auf ihrer Internetseite. Und: „Unser Lebensstil ist Genuss, unser Konzept Offenheit.“