Werkstatt aus Marsberg schützt wertvolle Exponate

In der Werkstatt der Firma Dröge wird die Inneneinrichtung für die Ausstellung im Diözesanmuseum Paderborn gebaut und vormontiert.

Marsberg. Die Firma Dröge aus Marsberg fertigt die Innenausstattung für wertvolle Exponate in Paderborn an. Das wartet in der Ausstellung im Diözesanmuseum

Im Diözesanmuseum in Paderborn läuft momentan die Ausstellung „Peter Paul Rubens und der Barock im Norden“. Wegen Corona wurde sie um einige Monate später, Ende Juli, im kleinen Kreis eröffnet. Die gesamte Innenausstattung für die wertvollen Exponate kommt wieder aus der Werkstatt Dröge aus Marsberg.

Über neun Ebenen wurden Podeste, Ecksäulen, Vitrinen, Säulen, Wandverkleidungen, Sockelpodeste, Rundsäulen und eine Kinoanlage neu erstellt und nach Plänen maßgenau montiert. Zunächst erstellten die Mitarbeiter der Firma Dröge die Architektenplanungen in 3D-Verarbeitungszeichnungen, um sie im modernen Bearbeitungszentrum bauen zu können.

Hunderte Quadratmeter Plattenware verbaut

Alle Gewerke wurden im Betrieb vormontiert und später staubfrei in neun Ebenen montiert und aufgestellt. Viele hundert Quadratmeter hochwertige Plattenware und etliche Massivholzkonstruktionen wurden verbaut. Fünf Mitarbeiter waren sechs Wochen für diesen Auftrag abgestellt, um die vereinbarten Termine einzuhalten.

In der Ausstellung werden Gemälde, Skulpturen und Zeichnungen aus internationalen Museen und Sammlungen gezeigt, darunter noch nie ausgestellte Exponate. Peter Paul Rubens (1577 – 1640) zählt zu den bedeutendsten Künstlern des Barocks. Die Ausstellung zeigt eine Erfolgsgeschichte der südlichen Niederlande und Belgien.

Barocke Tendenzen im Diözesanmuseum

Eine eigene Ausstellungsarbeit widmet sich barocker Tendenzen in der Gegenwartskunst. Künstler wie Gerhard Richter, Tony Cragg oder Has Op de Beeck stehen hier mit ausgewählten Arbeiten im Mittelpunkt.

Trotz aller Verschiebungen haben nahezu alle Leihgaben aus dem In- und Ausland ihre hochwertigen Exponate zugesagt, darunter das Rijksmuseum Amsterdam, das Museum Plantin – Moretus in Antwerpen, die Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden Künste Wien, Werke aus Kopenhagen und San Francisco.Ausgangspunkt ist die umfangreiche Neugestaltung des Paderborner Doms, die flämische Künstler aus dem direkten Umfeld Rubens geschafften haben.

Die Brüder Willemssen aus der Schule Rubens arbeiteten in gleicher barocker Bildsprache in der Paderborner Dombauhütte. Die Rubens-Impulse reichten bis zur Bildhauerwerkstatt der Familie Papen in Giershagen.