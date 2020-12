Spaß beiseite: das sind echte Pinguine. In Essentho wurde jedoch ein 1,80 Meter großer Metallaufsteller in Form eines Pinguins gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Polizei Wer hat in Marsberg-Essentho einen Pinguin gesehen?

Essentho. Wer stiehlt einen Pinguin - und dann auch noch im Raum Marsberg? Die Polizei fahndet nach Dieben, die in Essentho am Werk waren.

Wer erinnert sich nicht an „Skippy“, das Känguru, das 2015 durchs Sauerland hüpfte. Jetzt geht es um einen Pinguin.

Mit Auto abtransportiert

Aber keine Bange: der ist nicht echt, sondern aus Metall. Der Aufsteller ist 1,80 Meter groß, trägt einen Stoffüberzug in Pinguinform, kann von innen beleuchtet werden und wurde in der Kapellenstraße in Essentho gestohlen.

Aufgrund der Größe wurde er vermutlich schon in der Nacht zum Montag zwischen 1 und 4 Uhr mit einem Fahrzeug abtransportiert. Die Polizei fragt: Wer hat ihn gesehen?