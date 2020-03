Hallenberg. Es ist genau 75 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Eine weiße Fahne vom Kirchturm war in Hallenberg das Zeichen der Kapitulation.

Es ist der 29. März 1945, 8 Uhr. Viele Einwohner sind beim Gottesdienst, denn es ist Gründonnerstag. Seit dem Morgengrauen eilen Militärfahrzeuge durch den Ort. Die Wehrmachtsberichte melden, dass amerikanische Einheiten bereits vor vier Tagen den Rhein überquert haben und auch aus Richtung Lahn auf dem Vormarsch sind, um das Ruhrgebiet und Westfalen einzukesseln.

Panzersperren aufgebaut

Oberförster Josef Quick, dem die Leitung des Volkssturms aufgetragen worden war, lässt alle nicht eingezogenen Männern unter 16 und über 60 Jahren am damaligen Amtshaus (Grundstück der heutigen Sparkasse) antreten. Zuvor haben sie Panzersperren unter Aufsicht einiger SS-Männer auf Höhe des Eishäuschens gebaut, weil es hieß, dass die amerikanische Armee schon bis Frankenberg vorgedrungen sei. Der Hallenberger Josef Pippel hört zuhause heimlich Funksprüche der Amerikaner ab. Als die ersten Panzerspitzen auftauchen, läuft er der US-Army gemeinsam mit Josef Quick entgegen. Bei der Unterkirche stauen sich zurückweichende deutsche Fahrzeuge, auf die die Amerikaner das Feuer eröffnen. Einige deutsche Soldaten fallen und werden später auf dem Hallenberger Friedhof bestattet, wo ihre Grabsteine noch stehen.

Keine weitere Gegenwehr

Es gelingt Quick und Pippel, die Wehrmachtssoldaten von weiterer Gegenwehr sowie der Sprengung der Somplarer Brücke (beim heutigen Rewe-Markt) abzuhalten und den Amerikanern die Kapitulation der Stadt zu überbringen. Währenddessen hisst der Amtsrendant Aloys Maurer auf dem Kirchturm eine weiße Fahne. Dieses Handeln ist für alle drei lebensgefährlich, doch so erreichen sie, dass Hallenberg um 9 Uhr als erster Ort im Sauerland ohne sinnlosen Widerstand an die Alliierten übergeben werden kann. Josef Pippel wird von den Besatzern zum Bürgermeister ernannt und hat noch bis in den Spätsommer deren Anordnungen an die Einwohner weiter zu geben.

Heftige Gefechte

Braunshausen wird fast zeitgleich eingenommen. Auch hier kommt es glücklicherweise nicht zu Kämpfen, obwohl im Dorf gerade eine mit der Wehrmacht verbündete turkistanische Einheit liegt. Weil die Amerikaner in Züschen nicht durchkommen, biegen sie über Liesen und Hesborn nach Medebach ab. In Züschen und Medebach kommt es später zu heftigen Gefechten (Bericht folgt). Auch Liesen und Hesborn werden besetzt. In allen vier Orten müssen Häuser für die Eroberer geräumt werden, allein in Braunshausen lagern rund 3000 US-Soldaten.

Altkreis Brilon Straße fegen für „Ike“ Eisenhower in der Nuhnestadt Bei ihrem Vormarsch auf Hallenberg machten die amerikanischen Soldaten einen ungewöhnlichen Fund im benachbarten Bromskirchen: Dort stießen sie auf einen Gütertransport mit neuneinhalb V2-Raketen – der von Adolf Hitler für seinen Endsieg propagierten deutschen Wunderwaffe. Die V2 („Vergeltungswaffe 2 oder Aggregat 4“) hatte eine Reichweite von bis zu 250 Kilometern bei einer Tragkraft von einer Tonne Sprengstoff, wurde von Wernher von Braun mitentwickelt und ab Oktober 1944 eingesetzt. Auch im Sauerland soll es Abschussplätze gegeben haben. In Brilon-Wald beschlagnahmt Die Beute in Bromskirchen war für die Amerikaner von solcher Brisanz, dass zwei Wochen später der Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte und spätere US-Präsident Dwight David „Ike“ Eisenhower persönlich anreiste, um sich vor Ort ein eigenes Bild von der vermeintlichen deutschen Wunderwaffe zu machen. Sophia Wilmsen erinnert sich in ihrem Tagebuch daran, dass am 29. März morgens ein grün gestrichener Zug ohne Dampf ungewöhnlich leise durch den Hallenberger Bahnhof fuhr und einige Tage später für Eisenhowers Durchreise die Straßen von Hallenberg blitzblank aufgeräumt und gefegt werden mussten. Bei dem grün gestrichenen Zug handelt es sich um die vordere Hälfte des V2-Transports, der in Bromskirchen abgekoppelt worden war, noch durch Züschen und Winterberg bis zum Tunnel von Brilon-Wald kam und dann ebenfalls beschlagnahmt wurde. Die V2-Raketen sind nach Antwerpen und von dort zu Forschungszwecken in die USA geflogen worden.

In der Nacht zum Ostersamstag arbeiten sich rund 50 deutsche Soldaten nach Liesen vor, bauen Geschütze auf und verminen die Ortsausgänge. Viele Bewohner fliehen samt Vieh in die Wälder. Bis mittags gibt es blutige Kämpfe mit Gefallenen auf beiden Seiten und erheblichen Sachschäden im Dorf. Dann erobern die Amerikaner Liesen zurück und die Kämpfe im Hallenberger Stadtgebiet sind beendet.

Lange noch nicht vorbei sind jedoch die Einschränkungen durch Hunger, beschlagnahmte Häuser, Ausgangssperren und Plünderungen der freigelassenen Zwangsarbeiter. Im Kälberkamp gegenüber der Hallenberger Schützenhalle werden rund 2000 gefangene deutsche Soldaten gesammelt und später abtransportiert. Auf Ostersonntag, 1. April 1945, treffen aus dem Norden vorrückende englische und kanadische Truppen bei Lippstadt auf die Amerikaner aus Richtung Süden. Der Ruhrkessel mit unzähligen Zivilisten und 300.000 deutschen Soldaten darin ist damit geschlossen. Innerhalb dieses Kessels gehen die Kämpfe noch weiter, z.B. in Grönebach noch bis zum 8. April, im gesamten Altkreis Brilon bis zum 12. April. Doch im Stadtgebiet Hallenberg ist der unmittelbare Krieg am 31. März 1945 zu Ende.