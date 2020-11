Weihnachtsmarkt Brilon fällt in diesem Jahr wegen Corona aus

Weihnachtsmarkt in Brilon – 22020 gibt es ihn nicht.

Brilon. Bis auf Brilon hatte jede Stadt im Altkreis Brilon die Pläne für einen Weihnachtsmarkt verworfen. Jetzt gibt es Neuigkeiten für die Adventszeit.

Marsberg , Winterberg und Brilon . Drei von sechs Städten im Altkreis Brilon waren sich noch einig, dass es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben soll. Die anderen sahen schon früh keine Möglichkeit dort für Sicherheit vor dem Coronavirus zu garantieren. Nachdem Winterberg und zuletzt Marsberg ihre Märkte abgesagt hatten, gibt es nun Neuigkeiten aus Brilon .

„Es macht wenig Sinn in einer Bude Essen anzubieten und dann muss der Gast sich 50 Meter entfernen, um es verzehren zu können. Wir haben uns daher entschieden, den Weihnachtsmarkt in Brilon in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen“, sagt Stefan Scharfenbaum, Sprecher von Prima Brilon .

Der Gewerbeverein wollte am ersten Adventswochenende Einwohner und Gäste auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. Ab Donnerstag, 26. November, sollten rund um den Kump Holzbuden aufgebaut werden. Dort sollte es ein im Rahmen der Corona-Richtlinien mögliches Angebot geben.

Gaststätten sorgen für Eventwochenende in Brilon

„Wir hatten ein Motto ausgearbeitet und auch schon ein passendes Bild, aber das benutzen wir dann nächstes Jahr“, so Scharfenbaum. Die Öffnung macht auch vor dem Hintergrund das Gaststätten geschlossen haben keinen Sinn. „Die Leute gehen vorher oder nach dem Bummel zum Aufwärmen ins Lokal . Das drumherum gehört dazu. Der Weihnachtsmarkt in Brilon war immer ein Eventwochenende für alle.“

Bevor die Sparkasse Hochsauerland die Regie über den Weihnachtsmarkt übernahm, hatte der Gewerbeverein im Lauf der Jahre den Weihnachtsmarkt -Modus immer wieder mal geändert. Mal ging er zwei Wochen am Stück mit Programm, mal waren es nur die vier Adventswochenenden und mal auch nur ein langes.