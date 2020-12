Weihnachten im Schuhkarton: 2000 Pakete aus Beringhausen

Beringhausen. Unglaublich: Im Rahmen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ haben Helferinnen aus Beringhausen schon 19.000 Pakete gepackt.

1.964 Schuhkartons konnten in diesem Jahr von Beringhausen aus auf die Reise zu bedürftigen Kindern gehen. So viele Schuhkartons verließen bisher noch nie die Sammelstelle für „Weihnachten im Schuhkarton“ von Petra Kemmerling und Gaby Lange.

Seit 2005 engagieren sich Kemmerling und Lange für die Aktion. Angefangen hatte es mit drei Schuhkartons, die Kemmerling 2004 packte und bei der damaligen Annahmestelle Westfalenpost abgab. Sie erhielt im Frühjahr darauf einen Dankesbrief von einem Jungen aus Bethlehem. Das war für sie das Zeichen. Gemeinsam mit ihrer Mutter entschied sie, selbst eine Sammelstelle zu werden.

Immer mehr Unterstützer

Als Lehrerin der Grundschule in Hoppecke überzeugte Lange zunächst die Eltern ihrer Klasse, später der ganzen Schule. Der Einsatz der Eltern dort steigerte sich von Jahr zu Jahr. Und so ist es nicht verwunderlich, dass in dieser Schule seit 2005 Schuhkartons insgesamt 1.099 Kartons für bedürftige Kinder gepackt wurden.

Aber auch andere Schulen, Kindergärten und Vereine unterstützten tatkräftig. Die Anzahl der Annahmestellen wuchs von Jahr zu Jahr, immer mehr Anlaufstellen beteiligten sich in der Folge und halfen bis zuletzt bei der Annahme. Viele Strickerinnen und Näherinnen sorgten für Mützen, Schals, Socken und Taschen, andere unterstützten mit Geld- oder Sachspenden. So konnten in 16 Jahren insgesamt 19.050 Schuhkartons aus Beringhausen auf die Reise gehen.

Die letzten Kartons sind gepackt

Die Aktion war für beide eigentlich eine ganzjährige Aufgabe mit „Hoch-Saison“ im November und bereitete immer viel Freude, lustige Momente und auch viele nette und berührende Kontakte zu anderen Sammelstellen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wurde in diesem Jahr in Beringhausen der letzte Karton kontrolliert, zugeklebt und in einen Versandkarton gepackt.

Die Aktion kostete viel Zeit und Kraft für die komplette Familie. Deshalb entschieden die beiden sich schweren Herzens, in diesem Jahr zum letzten Mal als Sammelstelle für die Aktion tätig zu sein.