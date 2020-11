Was passiert bei Hackerangriff auf Krankenhaus Winterberg?

Mehrere Wochen lang hatte im September ein Ausfall wichtiger IT-Systeme die Uniklinik Düsseldorf weitgehend lahmgelegt. Ursache war ein Hackerangriff. Da stellt sich die Frage: Könnte ein Ausfall dieser Größenordnung auch das Krankenhaus Winterberg treffen?

In diesem Umfang: Nein, ist man sich im Krankenhaus sicher. Zwar funktionieren auch im St. Franziskus, wie in nahezu jedem heutigen Betrieb, sehr viele Prozesse über elektronische Datenverarbeitung. Aber bei den meisten gebe es analoge Rückfallebenen. Die Versorgung von Patienten, so der Tenor im Pressegespräch mit Verantwortlichen, werde also auch bei einem IT-Ausfall stets möglich sein, wenn auch stellenweise deutlich umständlicher.

100-prozentige Sicherheit gibt es nicht

Zwar gelte auch im Krankenhaus die allgemeine Regel, dass kein System zu 100 Prozent sicher sei, sagt Geschäftsführer Andreas Pulver. „Aber wir können auf verschiedenen Ebenen Vorkehrungen treffen, nämlich bei der Hardware, Software und den Usern.“ So sei in neue Hardware dieses Jahr ein sechsstelliger Betrag geflossen. Solche notwendigen Investitionen würden teilweise durch Fördermittel gedeckt.

Die Software auf sämtlichen Rechnern sei upgedatet und auf dem neuesten Stand. Für zusätzliche Sicherheit sorgt unter anderem ein Programm, das verdächtige E-Mails identifizieren und möglichst abfangen soll, bevor sie in den Posteingang eines Mitarbeiters gelangen. Für die Mitarbeiter wiederum gibt es Betriebsanweisungen und regelmäßige Datenschutzbelehrungen, wie Pflegedienstleiterin Ulrike Berkenkopf bestätigt.

Zettel ausfüllen

Doch wie sieht es im täglichen Betrieb aus? Schon bei der Patientenaufnahme „können wir, statt die Versicherungskarte des Patienten auszulesen, auch noch einen Zettel ausfüllen“, sagt Maria Würminghausen, Leiterin der Zentralen Aufnahme. Das komme auch manchmal vor, wenn der Patient zum Beispiel seine Karte vergessen habe.

Auch die Anmeldung und Versorgung von Notfallpatienten, die mit dem Rettungswagen eingeliefert werden, sei grundsätzlich ohne IT-Infrastruktur möglich, sind sich alle sicher – in Düsseldorf hatte der Rettungsdienst die Uniklinik rund zwei Wochen lang nicht anfahren können.

Krankenakten werden analog geführt Auf Nachfrage bestätigt Hankeln, dass es für das Krankenhaus eine IT-Sicherheitsrichtlinie inklusive Notfallplan gebe, die jährlich überprüft werde. Gebraucht habe man den Notfallplan noch nicht. Zurück zu den Patienten: Deren Krankenakten werden übrigens nach wie vor analog geführt und erst mit der Archivierung digitalisiert. Dass es dabei zu Datenpannen kommen könnte, schließen die Verantwortlichen aus. „Es ist heute Alltag, dass das sicher passiert“, sagt Schleimer. „Nach der gesetzlichen Wartezeit werden die analogen Akten dann vernichtet.“

Ist der Patient angekommen, wird sein Fall vielfach elektronisch bearbeitet: Anforderung von Röntgen- oder Computertomographie, Operationspläne, Laborwerte, Codierung und Abrechnungen, aber auch die Dienstpläne des Personals werden am Computer erstellt und verschickt. Auch die Umstellung auf die internetbasierte Telefonie wurde dieses Jahr gemeinsam mit der Telekom abgeschlossen.

Nichts davon bedeute aber, dass bei einem Ausfall der IT gar nichts mehr gehe. Karteikarten gebe es nach wie vor, ebenso Laborzettel auf Papier, berichtet Ursula Schleimer, Assistentin der Geschäftsführung. „Mit dem Laborzettel könnte man zur Not rübergehen“ – denn Standard-Untersuchungen erledigt das Mediserv-Labor direkt neben dem Krankenhaus.

Röntgenbilder zur Not auf CD brennen

Für Röntgenbilder gebe es ebenfalls ein Rückfallsystem und sogar Computertomographien könnten zur Not angefertigt, die Aufnahmen auf CD gebrannt und zum Teleradiologie-Partner in Frankenberg gefahren werden. Vorausgesetzt, Computer und Brenner funktionieren noch. Andere potenziell anfällige elektronische Systeme wie OP-Roboter gebe es im Winterberger Krankenhaus nicht.

„Viele Systeme müssen nur mit dem Stromnetz verbunden sein, um sie zu nutzen“, sagt Leonhard Hankeln. Er ist mit seinem externen vierköpfigen Team zuständig für reibungslose Abläufe und die Sicherheit der IT-Infrastruktur des Krankenhauses. Auch die Haustechnik zur Steuerung von Beleuchtung, Heizung und Lüftung laufe „über ein an sich eigenständiges Netz, ohne Anschluss ans Internet oder Zugriffsmöglichkeit von außen. Zur Not wäre alles auch manuell schaltbar.“ Auch das Patienten-WLAN habe keine Schnittstelle mit der übrigen Infrastruktur des Hauses.

Notfallplan noch nicht gebraucht

