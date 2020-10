Warum „Seelenbeben“ in Winterberg so vielen Menschen hilft

Winterberg. Die Trauergruppe „Seelenbeben“ in Winterberg unterstützt Menschen in der Krise. Für die Zukunft hat sich die Gruppe große Ziele gesteckt.

Vor rund einem Jahr nahm die Trauergruppe „Seelenbeben“ für Kinder und Jugendliche in Winterberg ihre Arbeit auf. Jetzt zogen die beiden Trauerbegleiterinnen Daniela Janine Peetz und Helga Hermann eine erste positive Bilanz ihres ehrenamtlichen Wirkens.

Seelischen Beistand leisten

Nach dem Tod eines geliebten Menschen scheint die Welt stillzustehen und gerade junge Leute sind auf seelischen Beistand angewiesen. Sie brauchen Hilfe, um ihre Trauer zu bewältigen und den Alltag wieder besser meistern zu können. Daher haben die beiden examinierten Erzieherinnen dieses im Sauerland einmalige Projekt auf den Weg gebracht.

„Wir haben festgestellt, dass insbesondere für Kinder und Jugendliche eine ganz individuelle spezielle Trauerbegleitung vonnöten ist“, so Daniela Janine Peetz.

Man beantworte offene Fragen, höre oft nur zu oder sei nur einfach für sie da. Warum gerade der Name Seelenbeben? Dieser Name sei äußerst passend für das Projekt, da gerade der Tod eines Menschen, besonders eines Elternteils, die jungen Menschen wie ein Erdbeben erschüttert.

Immer mehr Anfragen

Die vergangenen zwölf Monate hätten gezeigt, wie wichtig eine solche Trauergruppe auch im Sauerland sei, so Helga Hermann. Immer mehr Anfragen kämen und auch das öffentliche Interesse werde größer. Das dokumentieren unter anderem die Auszeichnung „Heimatpreis der Stadt Winterberg“, Spendenaktionen und Charity-Veranstaltungen zu Gunsten von „Seelenbeben“ sowie ein Stipendium der bundesweit agierenden Organisation „start social“.

Kontaktmöglichkeiten Homepage: www.seelenbeben.com, E-Mail: info@seelenbeben.com Telefon: 0178-850 7937 oder 0171-3032 101. Postadresse: Danziger Weg 3, 59955 Winterberg

Mutmacher und Herzlotsen

Die beiden engagierten Frauen, die sich gern als „Mutmacher“ und „Herzlotsen“ sehen, nahmen im Oktober 2019 nach zweijähriger Vorbereitungszeit ihre Arbeit auf. Damals bestand das Team unter der Trägerschaft von „Building One World“ aus Hallenberg, noch aus vier Mitgliedern. Auch als eine liebe Kollegin plötzlich verstarb und eine weitere sich von der Gruppe aus persönlichen Gründen zurückzog, ließ das Duo sich nicht entmutigen. Zu sehr lagen ihnen die Kinder und Jugendlichen am Herzen.

12 Familien

Nachdem in der Anfangszeit zunächst drei Familien betreut wurden, treffen sich normalerweise einmal im Monat etwa zwölf Familien im katholischen Familienzentrum im Edith-Stein-Haus „Auf der Wallme“. Auch Ausflüge in die Natur, wie jetzt in Zeiten von Corona, gehören zum therapeutischen Programm, da es sich gezeigt habe, dass Erlebnispädagogik und Bewegung hilfreich für die Trauernden sind.

Insgesamt sind Daniela Janine Peetz und Helga Hermann mit einem Jahr „Seelenbeben“ zufrieden, zumal die Nachfrage steigt. Das heißt aber auch, dass man sich noch professioneller aufstellen muss. Ziel ist es, sich auf eigene Füße zu stellen und sich nach einem neuen Träger umzusehen, um mittelfristig den Wechsel von der ehrenamtlichen in eine hauptamtliche Tätigkeit zu schaffen.

Außerdem brauche man in Zukunft Mitarbeiter, die das Team verstärken oder das Engagement begleitend unterstützen. „Ein Aufruf, der auch für Organisationen, Vereine und Unternehmen von Interesse sein sollte“, so Helga Hermann.

Eigene Räume anmieten

Weiterhin ist die Anmietung von eigenen Räumen geplant. Ein Oasentag sowie ein Wochenende für Familien soll organisiert oder gemeinsam ein Tag im „Fort Fun“ verbracht werden. Das alles ist mit Kosten verbunden und somit ist externe Unterstützung unverzichtbar. Daher gilt der Dank der beiden Trauerbegleiterinnen allen Unterstützern und Sponsoren für ihre Geld- und auch Sachspenden, ohne die eine solch intensive ehrenamtliche Arbeit nicht möglich wäre.