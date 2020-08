Waldfreibad Brilon-Gudenhagen mit längeren Öffnungszeiten

Das Waldfreibad in Brilon-Gudenhagen ist das größte Freibad in NRW.

Brilon-Gudenhagen. Das Waldfreibad in Brilon-Gudenhagen verlängert die Öffnungszeiten für Schwimmer. Das müssen Besucher des Bads jetzt wissen.

Eine Stunde länger das erfrischende ins Waldfreibad Gudenhagen: Aufgrund der aktuell anstehenden Gutwetterphase verlängert das Waldfreibad in Gudenhagen die Öffnungszeit ab dem 6. August um eine Stunde auf 20 Uhr – der späteste Einlass ins Bad ist dann um 19.30 Uhr. Bislang wurden die letzten Gäste um 18.30 Uhr ins Freibad gelassen.

Das Bad ist somit zurzeit von Montag bis Sonntag jeweils von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Zusätzlich zu diesen Öffnungszeiten besteht für Frühaufsteher montags und mittwochs die Gelegenheit bereits ab 6.30 Uhr zum Frühschwimmen zu gehen.

Ampel-System im Internet

Die festgelegte Besucherkapazität für das Freibad liegt wegen der Auswirkungen der Corona-Krise weiterhin bei 800 Badegästen. Um Besuchern eine Orientierung zu bieten, ob aktuell noch Kapazitäten vorhanden und ein Besuch des Freibades möglich ist, kann man sich vor einem Beuch auf der Homepage des Freibads informieren. Dort gibt es ein Online-Ampel-System: Rot bedeutet „Aktuell Besucherstopp“, die Kapazitätsgrenze ist erreicht beziehungsweise fast erreicht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ein Eintritt in das Bad aktuell nicht möglich ist. „Grün“ bedeutet „Zutritt möglich“, es sind aktuell noch ausreichende Kapazitäten vorhanden.

Diese Ampel wird fortlaufend aktualisiert. Sie dient ausdrücklich nur zur Orientierung, ob der Weg zum Freibad lohnt. Die Ampel schaltet auf „rot“, wenn 700 Gäste im Bad sind, was einer noch verbleibenden Kapazität von 100 Besuchern entspricht.

Anregung der CDU-Fraktion

Die CDU-Fraktion Brilon hatte – wie berichtet – in einem Schreiben an den Bürgermeister zuletzt die längere Öffnungszeiten angeregt. In der Ratssitzung in Brilon am 3. Juni hatte die Fraktion erstmals längere Öffnungszeiten vorgeschlagen