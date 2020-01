Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorwurf nicht bestätigt

In dem Verfahren ging es nicht nur um den Tod des 2-jährigen Jungen, sondern auch um seine kleine Schwester, die ebenfalls unterversorgt war und in letzter Minuten noch gerettet werden konnte. Deshalb musste sich die Angeklagte auch wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen verantworten. Hier sah die Strafkammer den Vorwurf allerdings im Gegensatz zum Amtsgericht Medebach nicht als bestätigt an.