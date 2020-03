Vortrag im Kloster Dahlheim zu antisemitischer Verschwörung

Das in Dalheim erstmals gezeigte Buch stammte aus dem Nachlass des Schriftstellers Sergej Nilus.

Lichtenau-Dalheim/Marsberg. In Dahlheim bei Marsberg endet die Ausstellung „Verschwörungstheorien“. Ein Vortrag beschäftigt sich mit den Protokollen der Weisen von Zion.

Zum Finale der Sonderausstellung „Verschwörungstheorien - früher und heute“ begrüßt die Stiftung Kloster Dalheim (Kreis Paderborn) einen international führenden Experten zum Thema Verschwörungstheorien im LWL-Landesmuseum für Klosterkultur.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

In seinem Vortrag am Sonntag, 15. März, um 11.30 Uhr nimmt der Historiker und Slawist Dr. Michael Hagemeister ein Kernelement antisemitischer Verschwörungstheorien in den Blick: die „Protokolle der Weisen von Zion“.

Info Rund um den Vortrag Der 45-minütige Vortrag findet am Sonntag, 15. März, 11.30 Uhr, im Vortragsraum des LWL-Museums für Klosterkultur statt. Er bildet den Abschluss der Vortragsreihe zur Sonderausstellung „Verschwörungstheorien - früher und heute“. Die Teilnahme am Vortrag ist frei.

Millionenfach gedruckt und im Internet verbreitet

Bis heute millionenfach gedruckt und im Internet verbreitet, geben die „Protokolle“ vor, eine weltumspannende Verschwörung jüdisch-freimaurerischer Mächte zu belegen. Das fiktive „Dokument“ - ein Text von etwa 60 bis 80 Seiten, der in 24 Abschnitte (Protokolle) gegliedert ist - soll eine Rede wiedergeben, die ein anonymer jüdischer Sprecher vor den „Weisen von Zion“, den angeblichen Führern des Judentums also, gehalten haben soll. Erstmals veröffentlicht wurden die „Protokolle“ 1903 in einer Petersburger Zeitung.

Mit russischen Emigranten gelangten sie ab 1918 nach Europa und in die USA.

Mit der aktuellen Sonderausstellung blickt die das LWL-Museum bis 22. März auf 900 Jahre Verschwörungsglaube, darunter auch antisemitische Verschwörungstheorien. Dr. Michael Hagemeister erläutert in seinem Vortrag Ursprung, Inhalte und Hintergründe der „Protokolle“ und wirft neues Licht auf eine Schrift, die viele zu kennen glauben, aber nur wenige gelesen haben.

Der Referent war in Forschung und Lehre an den Universitäten Marburg, Bochum, Frankfurt (Oder), München, Basel und Innsbruck tätig. Als Mitglied im wissenschaftlichen Beirat begleitet er das Ausstellungsprojekt des LWL-Landesmuseums für Klosterkultur.