Von der Kneipe ins Digitale: Das plant die FDP Olsberg

Mit einem neuen Digital-Format möchte die noch junge Olsberger FDP die Bürger/innen erreichen. „Wir wollen Politik aus der Kneipe ins Digitale holen“, schreiben die Freien Demokraten dazu und haben ihrem Internet-Auftritt wortspielerisch „#FDPinte“ genannt. Das erste Video ist jetzt an den Start gegangen.

Idee entstand durch Beobachtungen von Politikverdrossenheit

„Die Idee ist entstanden, weil wir das Gefühl haben, dass Politikverdrossenheit daher kommt, dass den Menschen bei vielen Themen einfach die Hintergrundinformationen fehlen. Und das wollen wir ändern“, erklärt Dominik Stahl.

Er ist Vorsitzender und Fraktionsvorsitzender der FDP im Olsberger Stadtrat. Bei der Kommunalwahl im September hatten die Freien Demokraten rund 7,3 Prozent der Wählerstimmen und damit zwei Sitze errungen. 2018 war ein FDP-Ortsverband gegründet worden.

Unter dem #FDPinte sollen künftig ganz unterschiedliche, lokalpolitisch relevante Themen näher beleuchtet werden, so Dominik Stahl. Dafür sollen, so die Idee, verschiedene Personen in einem Video zu Wort kommen. Den Auftakt macht ein Video zur Windenergie mit Christian Müller und Paul Vorsmann. Darin geht es um die Geschichte der Windkraft in Olsberg. Politisches Ziel der FDP ist es, Windkraftanlagen im Wald und auf den Höhenzügen des Stadtgebiets zu verhindern.

Mehr Transparenz erreichen ist das Ziel

„Um mehr Transparenz zu erreichen, möchten wir erreichen, das Ratssitzungen künftig als Livestreaming mitverfolgt werden können“, erklärt Dominik Stahl.

Das sei auch ein Wahlkampfthema gewesen. Auch die SPD Olsberg hat das Thema aufgegriffen und hat einen entsprechenden Antrag gestellt, über den durch den inzwischen neu konstituierten Rat noch beraten werden soll.

Die #FDPinte-Videos sind auf youtube, Instagram, fachebook und als Spotify-Podcasts abrufbar.