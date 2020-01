Brilon/Berlin. Auch Brilon wird beim Demokratie-Festival im Berliner Olympia-Stadion am 12. Juni vertreten sein. Es geht um drängende Problem unserer Zeit,

Von Brilon zum Demokratie-Festival im Olympia-Stadion



Klimawandel, Rassismus, soziale Ungerechtigkeit. Nur drei Beispiele der drängendsten Probleme unserer heutigen Zeit. Wie krass wäre es, wenn man ein Demokratie-Festival veranstalten würde, um mit Hilfe Zehntausender Unterzeichner und -innen Lösungen per Petition in den Bundestag einreichen könnte?

Das dachte sich auch das Berliner Start Up „einhorn“ und startete zu genau diesem Zweck eine Crowd-fundingaktion mit keinem geringeren Ziel als am 12. Juni das Berliner Olympia-Stadion zu mieten, um dort mit Wissenschaftler und -innen, demokratiefördernden Initiativen und zivilgesellschaftlichen Organisationen Ideen und mögliche Lösungen zu präsentieren.

Die Realisierung kostet natürlich eine ganze Menge Geld, aber das Crowdfundingziel wurde tatsächlich erreicht! Auch Anna Wallace (22) aus Brilon hat sich an dem gigantischen Projekt beteiligt. Hier schildert sie ihre Erfahrungen.

Zwei Tickets als Weihnachtsgeschenk

„Ich bin im Fernsehen auf diese Crowdfunding-Aktion gestoßen. Dort wurde ein Video gezeigt, in dem viele bekannte Personen wie zum Beispiel Charlotte Roche (Autorin von „Feuchtgebiete“ und die unglaublich mutige Frau mit dem Titanhaken-Bungeesprung bei Joko und Klaas) dieses Projekt vorgestellt haben. Ich hab mich dann im Internet weiter darüber informiert und war total begeistert von der Idee das Olympia-Stadion zu mieten und direkte Demokratie durch zum Beispiel Petitionen durchzuführen.

Anna Wallace Foto: WP

Ich habe als Weihnachtsgeschenk zwei Karten gekauft und bin überglücklich im Juni mit meiner Partnerin dabei sein zu können. Dieses Projekt bedeutet für mich Hoffnung und Zuversicht auf eine stärkere und lautere Zivilgesellschaft.

Immer auf dem Laufenden

Viele Personen, die an diesem Projekt beteiligt sind, haben auch durch eine Petition die so genannte Tamponsteuer abgeschafft. Hygieneartikel für Damen werden somit nicht mehr mit 19 Prozent, sondern mit 7 Prozent besteuert - genau wie andere Dinge des täglichen Lebens auch. Tampons & Co sind eben keine Luxusartikel, sondern notwendig für uns Frauen. Das wurde nun endlich eingesehen.

Altkreis Brilon Olympiastadion Berlin Das Stadion steht im Berliner Ortsteil Westend. Es wurde von 1934 bis 1936 für die Olympischen Spiele 1936 gebaut. Heute wird das Stadion hauptsächlich von dem Fußballverein Hertha BSC genutzt, der in der

1. Bundesliga spielt. Seit dem Jahr 1985 wird dort das Finale des DFB-Pokals ausgetragen. Mario Barth stellte hier am 12. Juli 2008 mit 70.000 Fans den Weltrekord als „Live-Comedian mit den meisten Zuschauern“ auf. Das Stadion hat eine Kapazität von 74.475 Plätzen.

Auf Instagram ist die Gruppe besonders aktiv und postet ständig den weiteren Verlauf des Projektes und hält einen auf dem Laufenden. Durch verschiedene Umfragen werden wir als Unterstützer auch in Entscheidungen mit einbezogen und wenn man in Berlin wohnt, kann man sogar persönlich mit dem Team zusammen arbeiten.

Sofort viele neue Follower

Als ich das erste Mal ein Bild geliked habe, hatte ich sofort neue Follower auf meinem Profil und ich habe mich total zugehörig und wirklich verstanden gefühlt. Als Zeichen der Solidarität und der Zugehörigkeit haben ich und viele andere als Profilbild das Zeichen der Gruppe.

Das allerschönste Gefühl war es, als wir am 24. Dezember vergangenen Jahres tatsächlich die 1,8 Millionen Euro geknackt haben und somit das Projekt ermöglicht werden kann. Das war ein tolles Weihnachtsgeschenk und ein wirklich großartiges Gefühl, weil es zeigt, wieviel man erreichen kann, wenn genug Menschen zusammen halten und für die gleiche Sache kämpfen.“