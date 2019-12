Leerrohre für Glasfaser kommen in Bigge aus dem Boden. Einen Monat später wird in Kürze auch in Beringhausen und Westheim begonnen, allerdings vorrangig in offener Bauweise und nicht mit Spülbohrungen wie in Olsberg. Die 62 Kilometer lange Trasse, die das Unternehmen GasLine baut, führt von Bestwig bis Westheim.