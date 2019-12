Winterberg. So kommt man diesen Winter samstags staufrei in die Skigebiete rund um Winterberg. Sonderzug startet in Oberhausen und bietet gute Anschlüsse.

Vom Ruhrgebiet ins Skigebiet Winterberg – So kommen Sie hin

Mehr Gäste, die per Bahn anreisen und mit dem Skibus zu den Pisten fahren – das ist das erklärte Ziel der Touristiker in Winterberg für die Skisaison.

Trübes Wetter und bisher nur wenige dünne, nasse Schneeflocken hat der frühe Dezember Winterberg und Umgebung gebracht. Der erste große Ansturm auf die Skigebiete ist deshalb verschoben, doch eins ist sicher: Wenn der Schnee vom Himmel fällt – oder zumindest für die Liftbetreiber rentabel zu produzieren ist – zieht er Zehntausende Touristen und Tagesgäste an.

Dann ändert sich besonders in den Ferien und an sonnigen Wochenenden das Bild: Besonders die Routen aus Richtung Norden, auf denen die Urlauber aus dem Ruhrgebiet und den Niederlanden einreisen, sind verstopft und es kommt zu Staus. Auch Einpendler aus Richtung Olsberg müssen dann oft deutlich mehr Zeit für den Weg zur Arbeit in Winterberg einplanen.

Skigebiet Winterberg – Sonderzug auch für Karnevals-Flüchtlinge

Die Verantwortlichen versuchen gegenzusteuern: Mehr Gäste auf die Schiene und in den Bus statt ins Auto sind die Devise. Dafür verkehrt ab 21. Dezember erneut der 2017 wieder eingerichtete Skibus Astenexpress, der zusätzlich zum gewohnten öffentlichen Nahverkehr an Wochenenden die Gäste vom Bahnhof in die großen Skigebiete in Richtung Neuastenberg, Altastenberg und Langewiese bringt.

Seine Fahrzeiten sind auch abgestimmt auf die Ankunft des Sonderzuges aus dem Ruhrgebiet, der erstmals wieder eingesetzt wird. Er verkehrt an den Samstagen vom 28. Dezember bis 8. März und zusätzlich am Rosenmontag, 24. Februar.

Verbindung Richtung Dortmund stündlich

Start ist um 7.14 Uhr am Bahnhof Oberhausen, weitere Zustiegsmöglichkeiten gibt es in Mülheim, Essen, Bochum, Witten und Schwerte. Von dort geht es ohne weiteren Halt nach Bestwig und Winterberg weiter, die Ankunft dort ist um 9.58 Uhr – praktisch pünktlich zur Öffnungszeit der Lifte.

Reisende aus Dortmund können bereits um 7.41 Uhr in den regulären Zug der RE 57 einsteigen und sind um 9.24 Uhr in Winterberg. Auch dieser Zug hat Anschluss an den Skibus.

Am Abend bringt der Skibus die Tagesgäste wieder zum Bahnhof zurück: Dort fährt der Sonderzug um 16.57 Uhr ab und erreicht Oberhausen wieder um 19.35 Uhr. Dort besteht die Möglichkeit zur Weiterreise auch in Richtung Arnheim und Venlo. Reisende Richtung Dortmund können stündlich ab Winterberg fahren: zwischen 9 und 18 Uhr immer zur Minute 31.