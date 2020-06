Vermisstes Mädchen aus Medebach von Polizei aufgegriffen

Medebach/Frankenberg. Das Mädchen aus Medebach, das seit dem 13. Juni als vermisst galt, ist wieder da. Es wurde in Frankenberg gefunden. Das weiß die Polizei zum Fall

Das 14 Jahre alte Mädchen, das seit Samstag, 13. Juni, vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht. Hinweise aus dem näheren Umfeld der jungen Sauerländerin führten die Ermittler nach Frankenberg. Hier trafen die Beamten auf das unversehrte Mädchen.

Das Mädchen gab an, von zu Hause ausgerissen zu sein. Hinweise auf Straftaten liegen bislang nicht vor, so die Polizei in einer Mitteilung.

Handy war ausgeschaltet

Die Polizei hatte zunächst vermutet, dass das Kind Richtung Dortmund unterwegs sein könnte. Ein jugendlicher Bekannter des Mädchens hatte von einem Freund aus Dortmund berichtet. Diese Spur bewahrheitete sich nicht.

Das mitgeführte Handy der 14-Jährigen war seit dem Verschwinden ausgeschaltet. daher war eine Ortnung des Kindes nicht möglich.

Der Hinweis brachte die Polizei letztlich am Mittwoch auf auf die Spur des Mädchens.