Vermeintlicher Unfall in Marsberg-Bredelar

Marsberg-Bredelar. „Unfall, eingeklemmte Person, e-Call, unklare Lage“: Polizei und Feuerwehr rücken aus. Doch sie finden keinen Unfall in Marsberg-Bredelar.

Ein vermeintlicher Unfall mit einer eingeklemmten Person hat dazu geführt, dass am heutigen Mittwochmorgen (19. Februar) sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei zur Straße „Am Bellerstein“ in Marsberg-Bredelar ausgerückt sind. „Unfall, eingeklemmte Person, e-Call, unklare Lage“, lautete die Meldung der Leitstelle. Der Notruf war als „e-Call“, also direkt von einem Fahrzeug, gekommen.

Vor Ort fanden die Helfer, die die Gegend großräumig abfuhren dann allerdings nichts. „Wir haben zwischen 7 und 8 Uhr alles abgesucht, aber nichts entdeckt“, so Polizei-Pressesprecher Sebastian Held. Bei einem e-Call meldet das Fahrzeug selbst den Unfall, wenn dies der Fahrer z.B. verletzungsbedingt nicht mehr kann, oder der Fahrer kann eigenhändig einen entsprechenden Notruf-Knopf drücken.

Was genau heute Morgen passiert ist - ob es sich um einen technischen Defekt handelte oder jemand versehentlich an den Knopf in seinem Fahrzeug gekommen ist – dazu können auch Polizei und Feuerwehr nur mutmaßen.