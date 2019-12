Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verlässliche Größe

Seit 50 Jahren spielt Rainer Aßhauer „als verlässliche Größe am Flügelhorn und Trompeter“ mit im Orchester und ist auch im handwerklichen Vereinsgeschehen unentbehrlich, wie beim Bau des Prinzenwagens, wenn das Prinzenpaar aus den Reihen des MV kommt, so wie in diesem Jahr.

Seit über 20 Jahren arbeitet er im Vorstand mit und dirigiert von 1999 bis heute die Marschmusik.

Dafür ehrte ihn Carina Steffen mit der Landesurkunde, der Goldenen Ehrennadel des Volksmusikerbundes und dem Landesehrenteller.