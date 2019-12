Verkehrssituation an der B480

An der engen Ampelkreuzung in Wiemeringhausen geht es nicht weiter.

Im Antwortschreiben von Straßen NRW sind noch folgende Aussagen getroffen:

„Die B 480 ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung im Sauerland und auch für den Wintersport von großer Bedeutung.“

„Die Verkehrsbelastung der B 480 beträgt nach der Straßenverkehrszählung aus dem Jahr 2015 in der Ortsdurchfahrt von Wiemeringhausen 6.839 Kfz pro 24 Stunden.“

„Eine Untersuchung der Unfälle zeigt, dass sich in den letzten 3 Jahren lediglich 3 Unfälle im Zuge der B 480 in Wiemeringhausen ereignet haben, Fußgänger waren aber in keinem Fall beteiligt.“