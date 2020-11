Bigge/Arnsberg. Die schmale Straße in Olsberg-Bigge ist knapp 130 Meter lang. Die Stadt will dort eine verkehrsberuhigte Zone einrichten. Eine Anliegerin klagt.

Eigentlich hatte ihm etwas anderes vorgeschwebt, doch mittlerweile findet auch Ortsvorsteher Karl-Wilhelm Fischer die Idee gut: Die Stadt Olsberg will die Mittelstraße zwischen der Weststraße und der Kreuzung Schul- und Bruchstraße in eine verkehrsberuhigte Zone umwandeln. Damit ist eine Anwohnerin des rund 130 Meter langen Straßenstücks jedoch nicht einverstanden. Sie klagt gegen das Vorhaben: Sie fühlt sich in den ihr „zustehenden subjektiv-öffentlichen Rechten verletzt“. Damit fand sie jetzt vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg jedoch kein Gehör. Seit ein paar Tagen liegt das Verfahren beim Oberlandesgericht in Hamm. Dort hat die Klägerin die Zulassung der Berufung beantragt.

Solange das Verfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen sei, möchte man zu dem ganzen Vorgang nichts sagen, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage der WP mit.

Einstimmiger politischer Wille

Ende 2018 hatte der Ausschuss Ordnung und Soziales einstimmig die Entscheidung der Straßenverkehrsbehörde - dabei handelt es sich um die Stadtverwaltung - abgesegnet, die rund 130 Meter lange Strecke in eine verkehrsberuhigte Zone umzugestalten.

2012 hatte die Stadt diesen Abschnitt wegen der geringen Straßenbreite im Bereich der schmucken Fachwerkhäuser bereits aus Richtung Bruchstraße für Lkw gesperrt. Diese Maßnahme zeigte jedoch nicht die erhoffte Wirkung. Immer wieder kam es vor, dass Lkw-Fahrer die Verbotsschilder missachteten oder nicht wahrnahmen. Bis zum Ausbau der Biekebrücke bestand in diesen Fällen noch die Möglichkeit, den Irrtum teilweise zu korrigieren und über die Straße Auf’m Werth in Richtung Hauptstraße auszuweichen.

Seit Ende 2014 Einbahnstraße

Weil es trotz dieses Verbots immer wieder mal zu Unfällen kam, richtete die Stadt Ende 2014 von der Weststraße in Richtung Bruch-/Schulstraße eine Einbahnstraße mit Tempo 30 ein. Fazit nach einem Jahr: Die Regelung hat sich bewährt, es hatte keinen weiteren Unfall gegeben.

Straßen- und Wegerecht NRW sowie Grundgesetz bemüht Die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Arnsberg hat eine Verletzung des „subjektiv-öffentlichen Rechts“ in Bezug auf § 14a des NRW-Straßen- und Wegerechts verneint. Danach stelle die etwaige Einschränkung der Parkmöglichkeiten der Anlieger auf einer öffentlichen Straße durch die Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone keinen Entzug des Anliegergebrauchs durch die Klägerin dar. Das treffe auch auf etwaige erforderliche bauliche Maßnahmen zu, von denen derzeit ohnehin noch nicht feststehe, ob sie überhaupt vorgenommen werden. Zudem schütze Artikel 14 des Grundgesetzes nur konkrete Rechtspositionen, nicht aber das Vermögen als solches.

Doch es gibt bekanntlich nichts, was nicht noch zu verbessern wäre - glaubte 2017 wenigstens die Dorfgemeinschaft Bigge e.V., die Dachorganisation der Bigger Vereine und stellte den Antrag, den Richtungsverlauf der Einbahnstraße zu drehen. Das sollte den Verkehrsfluss optimieren und Fußgängern mehr Sicherheit bieten. Wobei es nicht nur um diesen Teil der Mittelstraße ging, sondern auch um deren Anbindung an die Hauptstraße gegenüber der Bigger Kirche. Das würde die dortige Ausfahrt entzerren und die Laurentiusstraße sowie den Kittelbusch entlasten, glaubte man.

Eine genauere Analyse des Verkehrsflusses, in die auch die Kreispolizeibehörde eingeschaltet war, hatte allerdings „keinen sicherheitsrelevanten Vorteil“ einer derartigen Änderung ergeben.

Dorfgemeinschaft mit eigenem Vorschlag

Allerdings rückte bei diesen Untersuchungen die Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone in den Fokus. Vorteile: die noch geringere Geschwindigkeit bei beidseitiger Befahrbarkeit und der damit auch möglichen Entlastung der Einmündung der Mittelstraße in die Hauptstraße bei der Kirche.

Das kam damals immer noch nicht beim Dorfgemeinschafts-Verein an, der sich auf einschlägige Meinungen nicht nur von Anliegern, sondern auch auch anderen Teilen Bigges und des Rates berief. Der Verein offerierte der Stadt einen neuen Vorschlag: Die Mittelstraße zwischen der Kreuzung Bruch-/Schulstraße und der Straße Auf’m Wert wieder in beide Fahrtrichtungen freizugeben und nur noch von der Einmündung Auf’m Werth bis zur Weststraße als Einbahnstraße auszuflaggen.

Gestaltung noch offen

Allein: Für die Stadt stand und steht die Sicherheit für Verkehr und Fußgänger im Vordergrund, eine etwaige „Verbesserung der Fahrbeziehungen“, so ist es protokolliert, werde „nachrangig bewertet“.

Dem schließt sich Ortsvorsteher Karl-Wilhelm Fischer persönlich mittlerweile an. Zumal die bei der Vorstellung des Vorhabens skizzierten Warnbaken zur Verengung der Fahrbahn nicht der gestalterischen Weisheit letzter Schluss sein müssen.