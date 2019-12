Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verkaufsstellen und Postversand

Die 36. Briloner Chronik ist ab sofort an folgenden Stellen erhältlich: Stand des Weihnachtsmarktes im Volksbankcenter und in den Geschäftsstellen der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten

Außerdem gibt es sie in der Buchhandlung Prange in der Friedrichstraße, in den Dorfläden von Madfeld, Rösenbeck, Messinghausen, Hoppecke, Bontkirchen und Scharfenberg, im Krankenhaus, in der Blumendeele Alme, in den Starke-Geschäften am Markt und im Volksbankcenter.

Die Briloner Chronik ist auch bei dem Autor unter Briloner-Chronik@t-online erhältlich. Bei einem Versand werden zum Preis von 10 Euro zusätzlich 2 Euro Porto und Verpackung berechnet.