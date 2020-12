Unfall in Marsberg: Auto überschlägt sich

Marsberg. Einmal komplett überschlagen hat sich ein Fahrzeug bei einem Unfall am Freitagnachmittag im Marsberger Stadtgebiet.

Am Freitagnachmittag gab es in Marsberg einen Verkehrsunfall, bei dem die Beteiligten offenbar nur leicht bzw. gar nicht verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt kam es um 15.30 Uhr in Marsberg an der Einmündung Westheimer Straße und L 549 zu dem Unfall. Ein 25-jähriger Mann aus Detmold war auf der B7 aus Richtung Westheim kommend unterwegs und bog nach rechts auf die L 549 in Fahrtrichtung Essentho ab.

Beifahrerin leicht verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er direkt nach dem Abbiegen in die ansteigende Böschung rechts neben der Straße. Das Auto überschlug sich und kam dann wieder auf den Rädern auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 23-jährige Beifahrerin verletzte sich dabei leicht, der Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.