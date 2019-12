Die Polizei hat das Bild einer Überwachungskamera veröffentlicht, das den Mann zeigt, der am Freitag die Volksbank Siedlinghausen überfallen hat.

Überwachungskamera zeigt Bankräuber aus Siedlinghausen

Der Täter hatte am Freitag wie berichtet um 14.39 Uhr die Filiale der Volksbank an der Hochsauerlandstraße in Siedlinghausen betreten.

Der Mann maskierte sich im Foyer vor den Geldautomaten. Anschließend betrat bewaffnet mit einer silber-schwarzen Pistole die Bank und bedrohte damit den Mitarbeiter und eine Kundin. Nachdem ihm das geforderte Geld übergeben wurde, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Bankangestellter und Kundin blieben unverletzt

Die Polizei teilt mit Hinweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht mit, wie viel Geld der Mann erbeutet hat.

Der Bankräuber vor Betreten der Filiale. Foto: Polizei

Sowohl der Mitarbeiter, als auch die Kundin blieben bei dem Überfall unverletzt.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg.

Gericht gibt Bilder zur Öffentlichkeitsfahndung frei

Der Täter wurde sowohl beim Betreten der Bank, als auch im Innenraum durch die Videoüberwachung gefilmt. Auf einem der Fotos ist auch sein Gesicht zu sehen. Die Bilder sind per Beschluss des Amtsgerichts Arnsberg zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-etwa 20 bis 30 Jahre alt

-circa 1,75 Meter groß

-hagere, schlanke Statur

-schmales Gesicht

-weder Bart, noch Brille

Der Täter war wie folgt bekleidet:

-schwarze Baseballkappe mit weißem Schirm, vorne auf der Kappe ein weiß abgesetztes, rundes Emblem

-lila T-Shirt -dunkle knielange Hose mit außen aufgesetzten Taschen

-dunkle Arbeitshandschuhe mit hellen Absätzen

Wer kennt die gesuchte Person und kann Angaben zum Täter machen? Wem ist am Freitagmittag in Siedlinghausen etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

