Typisierungsaktion am 14. März in Hoppecke

Das T eam vom Baby- und Kinderbasar aus Brilon-Hoppecke plant am Samstag, 14. März 2020, im Rahmen seines Kleidermarktes in der Schützenhalle ebenfalls eine Typisierungsaktion in Zusammenarbeit mit der DKMS.

Unterstützt werden sie dabei von allen örtlichen Vereinen aus Hoppecke sowie Bürgermeister Dr. Christof Bartsch.

Auch der Reinerlös des Basars wird an die DKMS gespendet.

Nähere Infos und Uhrzeiten folgen rechtzeitig.

Das Basarteam aus Hoppecke bittet größere Gruppen z.B. aus Vereinen und Firmen darum, ihr Kommen per E-Mail an kinderbasar.hoppecke@gmail.com zu melden, damit sich die Helferinnen und Helfer entsprechend vorbereiten können.