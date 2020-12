Mit 60 statt der erlaubten 44 Tonnen wurde dieser Transporter von der Polizei in Winterberg angehalten.

Polizei Transporter in Winterberg hat 16 Tonnen zu viel geladen

Winterberg. Ein hohes Bußgeld kommt auf den Besitzer eines Holztransporters zu. Er hatte 16 Tonnen zu viel geladen und war von der Polizei erwischt worden.

Am Donnerstag kontrollierten die Spezialisten des Verkehrsdienstes der Polizei einen deutlich überladenen Lkw auf der Bundesstraße 480 bei Winterberg. Insgesamt 16 Tonnen mehr als erlaubt hatte der Lkw geladen.

Angehalten und kontrolliert

Der Lkw wurde angehalten und kontrolliert. Aufgrund der anzunehmenden Überladung wurde der Transporter auf eine geeignete Waage in Brilon begleitet. Diese zeigte ein Gewicht von 60 Tonnen an. Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 44 Tonnen bedeutete das eine Überladung von 16 Tonnen. Den 37-jährigen selbstständigen Fahrer aus dem Hochsauerlandkreis erwarten nun ein dreistelliges Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.

Immer wieder stellt die Polizei schwere Überladungsverstöße oder schlecht gesicherte Ladung fest. Lkw-Unfälle sind gefährlich und haben fast immer dramatische Folgen. Insbesondere die Ladungssicherung spielt beim Güterverkehr eine entscheidende Rolle – überladene Lkw werden instabil, sind schwer zu steuern und der Bremsweg verlängert sich.

Bei Unfällen verwandelt sich die Fracht in ein Geschoss mit tödlicher Wirkung.