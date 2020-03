Tierschutzverein Marsberg sucht ein Zuhause für Susi und Sam

Der Tierschutzverein Marsberg bittet um Hilfe für zwei wirklich süße Hundewelpen: Die beiden Schäferhund-Geschwister Susi und Sam sind etwa fünf bis sechs Monate alt und suchen in Zuhause - aber nicht zusammen.

Aus Kroatien

Die jungen Hunde kommen ursprünglich aus Kroatien. Sie wurden dort auf der Straße gefunden, von privater Seite aufgenommen, aufgepäppelt, geimpft, gechipt und entwurmt. Inzwischen durften die Hunde nach Deutschland kommen. Sie befinden sich bis zur Vermittlung in einer Pflegefamilie, leben im Haus, haben Kontakt zu anderen Hunden und auch zu Kindern.

Erziehung muss sein

„Die Geräusche in einem Haushalt kennen sie, sie sind für eine Vermittlung gut vorbereitet, spazieren gehen an der Leine können sie auch“, beschreibt die Vorsitzende des Tierschutzvereins Marsberg, Elke Heinemann, die beiden Hunde. „Wir suchen neue Familien, die einen Schäferhund erziehen können, eine Hundeschule besuchen und Zeit für Spaziergänge und Beschäftigungen haben. Die jungen Hunde werden nur in Haushaltung abgegeben, nicht in eine Zwingerhaltung.“

Wer Interesse oder weitere Fragen hat, wendet sich an den Tierschutzverein Marsberg, 0151 191 117 17