Sturm: Straßensperrung zwischen Hoppecke und Thülen

Sturm „Victoria“ hatte am Sonntag im Hochsauerland bislang bei Weitem nicht die Kraft von Orkan „Sabine“ erreicht. Trotzdem mussten die Feuerwehrleute vielerorts raus, um Äste und Bäume von den Fahrbahnen zu räumen. Zwischen Hoppecke und Thülen musste die Straße deshalb gesperrt werden. Die Feuerwehr in Brilon sprach bis zum Nachmittag von fünf Einsätzen. U.a. drohte in Brilon-Wald im Kirchweg eine Fichte auf ein Haus zu stürzen. Die Feuerwehr war dort mit der Drehleiter und konnte das Schlimmste verhindern. In Rösenbeck musste die Wehr raus, weil Ziegel von einem Dach flogen.

Maximal 100 km/h

Wetter-Experte Julian Pape vom Wetterportal Sauerland meinte am späten Nachmittag, der Wind werde am Kahlen Asten bis zum Sonntagabend voraussichtlich maximal 100 km/h erreichen; in der Woche zuvor waren es 137 km/h gewesen.

In Olsberg hatte der Wind bereits gestern um 9 Uhr eine Geschwindigkeit von 74 km/h erreicht. Das war ein Wert, der an mehreren Mess-Stellen ermittelt wurde.

Trotzdem besteht die Gefahr von umstürzenden Bäumen und herunterfallenden Ästen. Spaziergänger sollten daher auf jeden Fall Waldgebiete meiden.